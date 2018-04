Urlop w Bułgarii. Ponownie wakacyjny hit

Jeśli wciąż nie wiesz, gdzie zabrać partnera lub dzieci na nadchodzący urlop w dobrej cenie, decyduj się szybko, zanim najlepsze oferty zostaną wykupione. Dzisiaj proponujemy wakacje w Bułgarii: szybko na miejsce, niedrogo, ciepło i bezchmurnie.

Dla cudownych plaż Bułgarii w sezonie ściąga tu mnóstwo spragnionych słońca i czystego nieba turystów (Shutterstock.com)

Bułgaria - wakacje dla każdego

- Bułgaria jest obecnie w pierwszej trójce najchętniej wybieranych kierunków na tegoroczne wakacje - mówi Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl. - Już teraz wakacje w bułgarskich kurortach zarezerwowało dwa razy więcej polskich turystów niż w ubiegłym roku. W biurach podróży znajdziemy zróżnicowane propozycje wyjazdów, dlatego po równo wybierają ją rodziny z dziećmi i pary czy grupy znajomych. Znajdziemy tu hotele z atrakcjami dla najmłodszych i bardziej kameralne, miejskie obiekty.

Szykuje się bezapelacyjny hit sprzedaży nie tylko w rodzimych biurach podróży. Bułgaria jest krajem na Bałkanach, który był szalenie popularny już kilkadziesiąt lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło i wakacje na kempingu czy w namiocie odeszły w zapomnienie. Na miejscu zastaniemy kilka lotnisk na światowym poziomie, zadbane kurorty nadmorskie, dogadamy się w kilku językach, możemy bezpiecznie podróżować autostopem i zjemy najlepsze potrawy międzynarodowej kuchni w rozsądnej cenie.

Pogoda w Bułgarii

Bułgaria jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które uwielbiają kierunki turystyczne ze wspaniałymi warunkami do plażowania. Czyste, szerokie, piaszczyste plaże z łagodnym wejściem do morza zachęcają nie tylko rodziny z dziećmi. Świetnie rozwinięta infrastruktura Złotych Piasków i Słonecznego Brzegu nie pozwala się nudzić przyjezdnym w każdym wieku. Jest gdzie się wybrać na wycieczki fakultatywne, rozerwać, dobrze zjeść i co pozwiedzać.

A pogoda w Bułgarii latem pozytywnie zaskakuje. Nie ma tutaj upałów charakterystycznych dla krajów południowoeuropejskich ze śródziemnomorskim klimatem czy dla kurortów Afryki Północnej. Łagodny i suchy klimat w ciepłych miesiącach przypomina znane nam ciepłe polskie lato. W czerwcu doświadczymy w Bułgarii przyjemnych 25 st. C w dzień i 16 st. C nocą, w lipcu i sierpniu natomiast temperatura lekko wzrasta o 2-3 stopnie. Woda morska zaprasza do kąpieli i nurkowania czystością i temperaturami oscylującymi wokół 20-23 kresek powyżej zera.

Bułgaria - ceny mile nas zaskoczą, a lot potrwa jedynie 2 godziny

- Na tak dużą popularność tego kierunku wpływa m.in. rozsądna cena, krótki przelot, brak konieczności posiadania paszportu, a także duża dostępność z lotnisk lokalnych. Do Bułgarii polecimy bowiem z Warszawy, Katowic, Gdańska, Wrocławia, Rzeszowa, Łodzi, Poznania i Bydgoszczy - wylicza Klaudyna Mortka z Wakacje.pl. - Średnio za wakacje tutaj płacimy 5070 zł za wszystkich uczestników. To najmniej w zestawieniu 5 najpopularniejszych kierunków.

Na lotniska w Bułgarii dolecimy z Polski średnio w ok. 2 godziny, co stanowi niezły wynik, raczej nie do osiągnięcia nigdzie indziej. Miłośnicy latania nie będą znajdować się w powietrzu zbyt długo, ale za to osoby, które za nim nie przepadają oraz najmłodsi nie będą długo odczuwać ewentualnego dyskomfortu czy znużenia.

Już na etapie wyboru najlepszych ofert wakacji w Bułgarii zdziwi nas fakt, że zorganizowany odpoczynek w obiekcie nad brzegiem morza jest tak tani. A potem będzie tylko lepiej. Za tygodniowe wczasy w świetnych lokalizacjach z bezpośrednimi przelotami, transferami z lotnisk i pełnym wyżywieniem zapłacimy bowiem podobnie, jak w bardzo taniej Turcji, a mniej niż w Tunezji czy w Egipcie. Do artykułu wybraliśmy najciekawsze i najlepiej oceniane 4- i 5-gwiazdkowe hotele na Słonecznym Brzegu i w Złotych Piaskach, w których ceny 7-dniowych all inclusive wynoszą maksymalnie 2219 zł od osoby i to już z przelotami. Które bułgarskie wybrzeże wybierzesz na tegoroczne wakacje?

Ceny są aktualne na dzień publikacji.