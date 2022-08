Wakacje 2022. Coraz więcej kąpielisk zamkniętych przez sinice

Na profilu na FB Suwalskiego Parku Krajobrazowego pojawiło się ostrzeżenie dla turystów, by nie wchodzili do Hańczy. "Jeśli zauważą Państwo niebiesko-mleczny "kożuch" na powierzchni wody, należy zachować ostrożność, gdyż sinice mogą wywoływać reakcje alergiczne i zatrucia pokarmowe" - czytamy. Zakwit sinic na tym jeziorze to rzadko spotykane zjawisko.