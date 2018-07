Wakacje dla naturystów. Miejsca nad morzem, w których wypoczniemy bez ubrań

Bikini, tankini, monokini… jaki kostium wybrać? Nie wszyscy muszą się nad tym zastanawiać. Naturyści przekonują, że najprzyjemniej i najzdrowiej jest pływać i opalać się nago. W których miejscach można robić to nad polskim morzem? Sprawdźmy.

Entuzjaści życia w harmonii z naturą, a więc także swoim ciałem, skaczą bez ubrań na bungee, grają w golfa, uczestniczą w koncertach czy festiwalach, a nawet składają ślubne przysięgi. Jednak w Polsce naturyści nie znajdą restauracji czy parków, w których obowiązującym strojem jest negliż. Nie oznacza to, że musimy wyjeżdżać za granicę, aby poczuć się wolnym w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mamy plaże naturystyczne , a ich liczba, podobnie jak liczba osób, które z nich korzysta, z roku na rok rośnie.

- Widać, że podejście do naturyzmu w Polsce zaczyna się zmieniać. Nie tylko przybywa osób, które nie wstydzą się nagości, dobrze się czują w swoim ciele i chcą być jak najbliżej natury. Zmienia się też podejście urzędników. Władze miasta przychylniej patrzą na plaże dla naturystów, chętniej je oznakowują, zapewniając tym samym odpoczywającym tam ludziom lepsze warunki - dowiedziałam się od przedstawiciela Federacji Naturystów Polski.

Legalnie bez ubrań

Tą ostatnią członkowie federacji polecają nie tylko ze względu na jej kultowy charakter, ale także z powodu dobrych warunków i całkiem dogodnego dojazdu, co nie zawsze jest takie oczywiste.

Chałupy welcome to!

Plaża jest piękna, szeroka, czysta, z drobnym piaskiem i okalana sosnowym lasem, który chroni przed spojrzeniami ciekawskich. Nic dziwnego, że w latach 60. to właśnie w tym właśnie miejscu rodził się polski naturyzm. Wielu golasów w Chałupach odważyło się pierwszy raz wyskoczyć z kostiumu i przejść z obozu tekstylnych do naturystów.

Niedługo później, bo w latach 80., cała Polska śpiewała za Zbigniewem Wodeckim o tłumie golców w Chałupach. Wówczas była to już prawdziwa stolica nudyzmu w naszym kraju . Jednak dopiero w tym roku tutejsza plaża doczekała się oficjalnego oznaczenia jako miejsce dla naturystów. Ten urokliwy kawałek linii brzegowej jest nieprzerwanie od lat jednym z ulubionych zakątków nagich plażowiczów.

"Jak co roku w Chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać golasa jak na plaży w Mombassa. Golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, Miss Natura wybierać" - włodarze Łeby z pewnością nie mieliby nic przeciwko temu, by i o ich nadmorskiej miejscowości ktoś ułożył podobną piosenkę. W końcu trudnej o lepszą promocję. Pierwszy krok został już zrobiony. W czerwcu zeszłego roku władze miasta postanowiły wydzielić fragment plaży dla osób, które chcą opalać się ubrań. Miejsce to znajduje się po zachodniej stronie Portu Jachtowego. Jest piękne, spokojne i ustronne.