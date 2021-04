Wakacje na Malcie. Dzięki dopłacie będzie można je spędzić dużo taniej

1 czerwca Malta zniesie większość restrykcji, co potwierdził minister turystyki tego kraju, Clayton Bartolo. Władze liczą na przyjazd urlopowiczów, a aby zachęcić ich do tego, oferują im dopłaty do wakacji. "Pieniądze otrzymają turyści, którzy zarezerwują swoje noclegi bezpośrednio w interesującym ich lokalnym hotelu pod warunkiem, że wykupią tam przynajmniej trzy noce" – przekazał portal Fly4free.pl.

Dopłata w wysokości nawet 905 zł

Jeśli ktoś zarezerwuje noclegi w 5-gwiazdkowym hotelu, otrzyma 200 euro (ok. 905 zł). Z kolei w przypadku 4-gwiazdkowego hotelu dopłata wyniesie 150 euro (ok. 680 zł), a 3-gwiazdkowego - 100 euro (ok. 453 zł). "Dodatkowo kwota ta może zostać zwiększona o 10 procent, jeśli turyści zdecydują się na noclegi na maltańskiej wyspie Gozo. W ramach programu połowę kwoty będzie wykładała Maltańska Organizacja Turystyczna, a drugą połowę same hotele" - informuje serwis.