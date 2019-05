Wakacje na piątkę z plusem, czyli 5 rad na zagraniczny urlop z dziećmi

"W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz" – tak, nie bez racji, śpiewała przed laty w Kabarecie Starszych Panów Barbara Krafftówna. Właśnie dlatego letnie wakacje w jednym ze słonecznych południowych kurortów mogą być idealnym prezentem zarówno dziecka, jak i jego rodzica. Planując rodzinny wypoczynek warto wziąć pod uwagę potrzeby naszych pociech. Jeśli zostaną zaspokojone, czeka nas przemiły czas – maluchy będą bawić się w najlepsze, a my zaznamy niezmąconego relaksu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Biura podróży zapewniają połączenia wakacyjne z dużej liczby regionalnych portów lotniczych, warto więc zarezerwować przelot z najbliższego nam lotniska (Shutterstock.com)

Na wakacje w nadchodzącym letnim sezonie turystycznym polskie rodziny najchętniej wybierają Turcję (21,6 proc. rezerwacji), Grecję (19 proc.) i Bułgarię (11,7 proc.). W porównaniu z poprzednim rokiem udział rodzin z dziećmi we wszystkich rezerwacjach wyjazdów wzrósł z 41,5 proc. do niemal połowy (w oparciu o statystyki sprzedażowe Wakacje.pl na 29 maja). Rodzina z dwójką dzieci może wyjechać na tygodniowy pobyt w samym szczycie sezonu na Riwierze Tureckiej lub w bułgarskim Słonecznym Brzegu już za ok. 6,5 tys. złotych, w opcji z wyżywieniem All Inclusive. Nieco droższa jest Grecja – tu za ok. 7 tys. złotych możemy liczyć na podobny pakiet w hotelu trzygwiazdkowym.

Podróżujący ze swoimi pociechami klienci portalu turystycznego Wakacje.pl przy wyborze wyjazdu mogą liczyć na udogodnienia i praktyczne wskazówki, takie jak zakładki "Dla Dzieci", rankingi i zestawienia TOP 5 najlepszych hoteli dla rodzin z dziećmi oraz widoczność opinii profilowanych pod kategorię podróży familijnych. Co ważne, są też oferty z bezpłatnym pobytem dziecka w hotelu lub ze zniżką procentową – płaci się wówczas tylko za przelot. Taka informacja zazwyczaj znajduje się w opisie oferty. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka eksperci z portalu podpowiadają, na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze.

wakacje.pl Podziel się

Po pierwsze - przelot

Każdy rodzic wie, że rozdrażnione dziecko w roli towarzysza podróży potrafi sprawić, że każda minuta wydłuża się w nieskończoność. Dlatego warto zadbać, by dotarcie do naszego wakacyjnego celu nie było zbyt uciążliwe. Biura podróży zapewniają połączenia wakacyjne z dużej liczby regionalnych portów lotniczych, warto więc zarezerwować przelot z najbliższego nam lotniska. Jeśli nasi milusińscy są wyjątkowo niecierpliwi, lepiej wybrać jeden z tych kierunków, które wiążą się z krótszym lotem. Na Kretę, Rodos czy do jednego z tureckich kurortów dotrzemy już w ciągu ok. 3 godzin. Jeszcze szybciej (2-2,5 godz.) dotrzemy do Bułgarii.

Po drugie - lokalizacja

Decydując się na konkretny hotel, powinniśmy wziąć pod uwagę charakterystykę samego obiektu, ale i jego otoczenie. Lepiej sprawdzi się miejsce nieco na uboczu, nienarażone na nadmierny hałas po zmroku. Wielkim atutem wakacji może być obiekt położony bezpośrednio przy plaży lub w bliskim jej sąsiedztwie – pozwoli to nam uniknąć trudnych przepraw przez ulice z plażowymi przyborami i gromadką urwisów. Warto zwrócić też uwagę na położenie względem najpopularniejszych atrakcji – lunaparków czy ogrodów zoologicznych (takich jak słynny Loro Parque na Teneryfie).

- Warto zwrócić też uwagę na rodzaj plaży, przy której położony jest hotel – mówi Ewelina Stala, koordynator produktu w Wakacje.pl. - Delikatny piasek z pewnością zapewni komfort zabawy najmłodszym dzieciom. Równie istotne jest łagodne zejście do morza, dzięki któremu maluchy mogą bezpiecznie pluskać się w wodzie, oczywiście pod czujnym okiem rodziców.

Zjeżdżalnie w Jungle Park Podziel się

Po trzecie - hotel

Pokoje proponowane w ofertach turystycznych różnią się od siebie wielkością, standardem i układem pomieszczeń. Zgodnie ze swoją nazwą, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest z reguły Family Room, który jest projektowany z myślą o gościach podróżujących całymi rodzinami, w związku z czym najczęściej bywa przedzielony na dwa odrębne segmenty. Obie części może oddzielać np. ruchoma ścianka, którą można swobodnie przesuwać. Pokój ten cechuje się większą powierzchnią od standardowego, posiada też odpowiednio rozbudowane wyposażenie (np. większa szafa i łazienka, więcej stolików i krzeseł, większa łazienka, czasem dwa telewizory), co umożliwia komfortowy pobyt dla wszystkich gości – tych dużych i tych mniejszych.

W przypadku niemowląt i małych dzieci hotele standardowo udostępniają składane dziecięce łóżeczka – czasem za dodatkową opłatą. Nieodpłatnie otrzymać możemy wysokie krzesełka w jadalni. A skoro jesteśmy już w temacie posiłków - przy wyjeździe z dziećmi zdecydowanie najbardziej zalecaną formułą wyżywienia jest All Inclusive. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – często podczas śniadania dzieci zupełnie nie są głodne, a apetyt przychodzi im dwie-trzy godziny później. Z opcją All Inclusive to nie problem – możemy liczyć na lunch lub „śniadanie dla śpiochów”. Dodatkowo przy basenach i w barach serwowane są przekąski i lody.

Po czwarte - wodne szaleństwo

Choć ciężko w tej kwestii o precyzyjne statystyki, wiadomo, że znakomita większość dzieci wprost uwielbia zabawę w wodzie. Dlatego też w standardowej infrastrukturze hotelowej poza zwykłymi pływalniami znajdują się kolorowe zjeżdżalnie, wodne place zabaw z dmuchanymi gadżetami czy wręcz rozległe aquaparki. Co ważne, baseny projektowane są z troską o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników, a przy każdym z nich dyżur musi pełnić ratownik. Ponadto wiele hoteli udostępnia brodziki z podgrzewaną wodą, w której komfortowo i bezpiecznie mogą bawić się nawet najmłodsze dzieci. W ofercie hotelu powinna znaleźć się informacja, czy woda w basenach jest słona czy słodka.

- W dużych resortach, a z takimi w większości mamy czynienia w Turcji czy Egipcie, aquaparki najczęściej znajdują się na terenie hotelu – dodaje Ewelina Stala. - To duży plus, bo nie trzeba wybierać się daleko, aby korzystać z wodnego szaleństwa. Dodatkowo w przypadku wielu ofert goście mogą korzystać również z aquaparków znajdujących się w sąsiednich hotelach - bezpłatnie lub za opłatą. Warto zwrócić uwagę na tę opcję, zapoznając się z opisem oferty.

Po piąte - animacje

Wymyślanie zabaw i aktywności dla dzieci to zajęcie tyleż przyjemne i sprawiające satysfakcję, co… męczące, a jako że na urlopie chodzi nam o wypoczynek, dlatego dobrze przygotowane animacje dla dzieci to atut na wagę złota. Wykwalifikowani specjaliści wymyślają zajęcia ruchowe i artystyczne, proponując dzieciom zabawę w rówieśniczym gronie – uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe. Wybierając wyjazd, warto sprawdzić, czy w wybranym przez nas miejscu są animacje w języku polskim – wbrew pozorom, w najbardziej popularnych kurortach nie jest to wcale rzadkość. Niektóre obiekty zapewniają nawet żłobki i przedszkola skierowane do mniejszych dzieci – wymagana jest w nich obecność rodzica.

Wypełnienie wszystkich powyższych punktów to prosta i niezawodna recepta na udane rodzinne wakacje z dziećmi. Oczywiście niezbędnymi składnikami są też zawsze dobry humor, dużo uśmiechu

i wzajemne wsparcie między rodzicami. Ale o to nie powinno być trudno. Nic nie umacnia tak rodzinnych więzów jak wspólne wakacje w promieniach letniego słońca. To też ogólnie znana rzecz!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl