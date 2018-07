Wakacje w Grecji do 1500 zł. Super oferty na jesień 2018

Południe Europy nie musi rujnować naszych portfeli, także podczas rodzinnego wyjazdu na urlop w kilka osób. Przedstawiamy świetne i niedrogie oferty – oto wakacje w Grecji dla oszczędnych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tanie wakacje znajdziemy także na słonecznych greckich wyspach (Shutterstock.com)

Najtańsze greckie wyspy

Za najtańsze greckie wyspy w sezonie 2018 uchodzą Korfu, Lefkada, Lesbos oraz Kreta. Do zestawienia wskakują również nieco mniej znane greckie kierunki turystyczne, takie jak Karpathos, Evia, Thassos i Skiathos (to właśnie tutaj oraz na Skopelos kręcono kultowy już musical „Mamma Mia!”, a tłumnie odwiedzane przez przyjezdnych projekcje z tańcami do muzyki ABBY są wciąż urządzane pod chmurką w biało-błekitnej scenerii). Jeśli mamy jednak szczęście i dobrze poszukamy, będziemy w stanie znaleźć tanie wakacje poniżej 1500 zł za osobę nawet na szalenie popularnych wyspach Kos oraz Zakynthos.

Shutterstock.com Podziel się

Do ulubionych wysp greckich, które nasi rodacy od kilku lat wybierają na urlop, niezmiennie należą Kreta, Zakynthos i Rodos. Na ich wyjątkową atmosferę składają się niezapomniane widoki, bezkresne morze, śliczne plaże, gościnni Grecy i pyszna kuchnia grecka, zdecydowanie jedna z najzdrowszych w Europie.

Kiedy jechać do Grecji?

Stosunkowo tanio zarówno na wyspach greckich, jak i w kontynentalnej części kraju jest wczesną wiosną. Ale jeśli nie chce Wam się czekać 9 miesięcy, aby poleniuchować na plaży i zwiedzać zakątki o historycznym znaczeniu, posmakujcie taniej Grecji już jesienią. Najkorzystniejsze oferty można upolować właśnie na wrzesień i październik, kiedy upały już nie dokuczają, ceny spadają, ale wciąż będzie słonecznie i sucho. Przykładowo na pięknej wyspie Rodos wrzesień oznacza aż 31 st. C w ciągu dnia, nocą powietrze ochładza się do 20 kresek powyżej zera, a morze ma przyjemne 25 st. C. Październik to natomiast odpowiednio 23, 15 i 23 st. C. To wciąż świetne warunki do opalania się i kąpieli.

Shutterstock.com Podziel się

Za dobre, tygodniowe all inclusive z przelotami i transferami do hotelu na Rodos nieopodal trzech pięknych plaż zapłacimy na początku października ok. 1450 zł od osoby. Ludzi będzie wszędzie wówczas zdecydowanie mniej, a okazji do zobaczenia interesujących miejsc w spokojnej atmosferze zdecydowanie więcej.

Tania Grecja all inclusive

Do Grecji latamy już z Polski połączeniami bezpośrednimi, przede wszystkim z lotniska Chopina w Warszawie i z portu lotniczego w Katowicach. Wybierając zorganizowane wakacje na greckich wyspach lub w części kontynentalnej kraju, mamy dodatkowo zapewniony transport z lotnisk do hoteli, co jest szczególnie opłacalne finansowo oraz czasowo w przypadku kilkuosobowych grup. O nic nie musimy się również martwić, jeśli stawiamy na wczasy w wersji all inclusive, gdyż od śniadania do późnego wieczora codziennie korzystamy z kilku posiłków, napoi oraz drinków. Hotelowe bary w Grecji najczęściej znajdują się także przy basenach i plażach, co na ogół wliczone jest w cenę. Na terenie obiektów organizowane są animacje, wieczorki muzyczne i atrakcje dla najmłodszych, więc zajęcia nie zabraknie, nawet bez opuszczania wybranego miejsca z szerokiej bazy noclegowej.

Shutterstock.com Podziel się

Na półwyspie Chalkidiki wypoczniemy we wrześniu w formule all inclusive z przelotami o 442 zł taniej od osoby.

Wakacje ze śniadaniami i obiadokolacjami

W sytuacji, gdy i tak planujemy spędzanie całych dni poza hotelem, komfortowa formuła all inclusive może nam być tak naprawdę zbędna. Filtrując wycieczki do Grecji poniżej 1500 zł pod tym kątem, otrzymamy zdecydowanie większy wybór obiektów noclegowych przykładowo bezpośrednio przy plaży. Tutaj gorąco polecamy Grecję kontynentalną.

Shutterstock.com Podziel się

Koniec września na greckim Półwyspie Chalkidiki nad Morzem Egejskim, nieopodal Salonik, gdzie zazwyczaj lądujemy, brzmi szczególnie kusząco. To znacznie mniej turystów, większy wybór miejsc w hotelach, restauracjach i pubach, zdecydowanie bardzie pusty pas piaszczystej plaży, 25-28 st. C w ciągu dnia i wciąż cieplutkie morze (23 st. C). Przy dużej ilości słońca poplażujemy, skorzystamy z kąpieli, nadarzy się także okazja do uprawiania sportów wodnych. A za tydzień wczasów w czterogwiazdkowym obiekcie bezpośrednio przy plaży z przelotami, transferami, bufetem śniadaniowym i obiadokolacjami zapłacimy 1428 zł od osoby.

Grecja ze śniadaniami

Osoby aktywne, które nie spędzają zbyt dużo czasu w hotelu w ciągu dnia, korzystają na ogół z rozwiązań typu noclegi ze śniadaniami. Jeśli dodamy do tego przeloty z naszego kraju i transfery, otrzymujemy idealną ofertę w niewygórowanej cenie. Na miejscu można wówczas wypożyczyć samochód na własną rękę albo korzystać ze zorganizowanych wycieczek fakultatywnych, których to akurat na greckim wybrzeżu oraz na gorących wyspach latem i jesienią nie brakuje. A stołowanie się na mieście w licznych tawernach, restauracjach czy budkach ulicznych ze świeżymi potrawami kuchni europejskiej jest w Grecji bardzo popularne.

flickr.com Podziel się

Ceny ofert tego typu w świetnych lokalizacjach to nawet 1189 zł od osoby, tak jak w przypadku czterogwiazdkowego hotelu nadmorskiego na lubianej wyspie Kos, usytuowanego w ścisłym centrum miasta. Zależnie od przewoźnika na miejsce, gdzie czeka na nas pewna pogoda z 24 st. C i 8-9 godzinami pełnego nasłonecznienia na dobę, możemy dolecieć z Warszawy nawet w 3 godziny.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.