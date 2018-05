Wakacje w maju tańsze niż latem. Porównujemy ceny: można zaoszczędzić nawet 2433 zł

Za wakacje w maju zapłacimy mniej niż w pełni sezonu turystycznego. Podpowiadamy, dokąd warto się wybrać w krótszą i dłuższą podróż oraz ile wydamy za tygodniowy wyjazd. Gwarantowana pogoda w cenie!

Kuba to jeden z egzotycznych kierunków na maj 2018, gdzie na wakacjach oszczędzisz nawet 1/3 ceny (Shutterstock.com)

Egipt – pogoda nas nie zawiedzie

Maj to jeden z najlepszych momentów na wakacje w Egipcie - tuż przed szczytem sezonu turystycznego i największymi upałami. Już po krótkim locie bezpośrednim z największych lotnisk w Polsce (zazwyczaj lotnisko Chopina w Warszawie bądź port lotniczy w Katowicach) znajdziemy się w jednej z najbardziej popularnych urlopowych destynacji naszych rodaków. Na miejscu czekają na nas zadbane plaże, przejrzysta woda, wspaniałe widoki i bogata baza noclegowa.

W maju w dzień słupek rtęci dochodzi w Egipcie do 30 st. C, nocą spada do 23 st. C, co przy 11 godz. pełnego nasłonecznienia w ciągu doby i 25 st. C wody w Morzu Czerwonym stwarza idealne warunki do cieszenia się wypoczynkiem. Warto nurkować przy przybrzeżnych rafach koralowych, wybrać się na rejs statkiem, na zabiegi w jednym z lokalnych spa i oczywiście na atrakcyjne wycieczki fakultatywne. Jest również co zwiedzać, więc miłośnicy historii nie będą rozczarowani.

W maju wycieczki do Egiptu zaskakują niskimi cenami. Tydzień w komfortowej formule all inclusive z przelotami może być nawet o połowę tańszy w stosunku do ceny regularnej. Najwięcej oszczędzimy na tygodniowych wyjazdach typu last minute, z wylotami już za kilka lub kilkanaście dni. Nierzadko zdarzają się oferty cztero- bądź pięciogwiazdkowych hoteli z bardzo dobrymi warunkami już za 1100 zł od osoby.

Kuba – wakacje w plażowym raju z pewną pogodą

Kuba oferuje turystom przede wszystkim przepiękne plaże, ciepłą wodę w Morzu Karaibskim i Zatoce Meksykańskiej oraz świetne propozycji wieczornej i nocnej rozrywki. Tańce i muzyka, pyszne potrawy, drinki z rumem, świeżo skręcane cygara urozmaicają wakacje na tej pięknej, karaibskiej wyspie. Pogoda na Kubie jest zachęcająca przez cały rok, zarówno w porze deszczowej (opady są krótkotrwałe i przelotne), jak i suchej. Maj to początek pory deszczowej, z wysokimi temperaturami i wciąż przyjemną wilgotnością powietrza. Noce będą bardzo ciepłe, nie wymagające praktycznie żadnych okryć wierzchnich. Na Kubie możemy także zwiedzać niesamowite miejsca, takie jak zabytkowa Hawana, stolica wyspy, ze słynnym Starym Miastem, figurującym na liście UNESCO.

Na Kubie wybierajmy obiekty najwyżej oceniane przez hotelowych gości, usytuowane w pierwszej linii brzegowej, przy szerokich, piaszczystych plażach. Ważne jest spokojne otoczenie, gdzie efektywnie wypoczniemy z całą rodziną, ale i szeroka oferta rozrywkowa oraz sportowa na miejscu, dzięki której na terenie resortu z pewnością nie będziemy się nudzić. Na wyspie panują świetne warunki do uprawiania sportów wodnych, warto spróbować swoich sił w windsurfingu oraz wypożyczyć katamaran do podziwiania spoza brzegu malowniczego wybrzeża. Za tydzień na Kubie w maju z przelotami i pełnym pakietem wakacyjnym zapłacimy nawet o 2433 zł mniej od osoby.

Turcja – last minute i nie tylko

Turcja jest ciekawym i różnorodnym krajem, w którym w maju możemy i z powodzeniem poplażować i pozwiedzać najciekawsze miejsca i atrakcje turystyczne. Pogoda jest w tym miesiącu nieco łagodniejsza niż w egipskich kurortach, z temperaturami w dzień oscylującymi wokół 24 st. C, w nocy spadającymi maksymalnie o 10 kresek. Doświadczymy 10 godz. słońca i ciepłej wody morskiej o temperaturze ok. 19 st. C.

Lipiec i sierpień w Turcji to już natomiast skoki temperatury do powyżej 32 st. C, co z małymi dziećmi lub w przypadku osób starszych może być nieco uciążliwe. Polecamy Wybrzeże Egejskie, wciąż mniej zatłoczone niż najsłynniejsza Riwiera Turecka. Mnóstwo tutaj pięknych lagun ze szmaragdową wodą (jak choćby słynna w Oludeniz, pocztówkowo piękna), uroczych zatoczek, z bardzo różnorodną i miejscami skalistą linią brzegową. Klimat tej części Turcji jest bardziej przyjazny dla wczasowiczów, mniej parny czy duszny. A w lokalnej zabudowie i zabytkach odkryjemy wpływy greckie.

Last minute Turcja w maju oznacza bardzo duże oszczędności na wakacjach. Tygodniowe all inclusive z przelotami i transferami przecenione są o ponad połowę, a za pełen pakiet urlopowy zapłacimy już ok. 1200 zł od osoby. Zaletą kurortów jest ich atrakcyjne położenie bezpośrednio przy czystych plażach z łagodnym wejściem do wody (ważne przy wyjeździe z najmłodszymi), liczne udogodnienia dla dzieci i bogata oferta rekreacyjna na terenie hotelu.

Kenia – wycieczki do Afryki

Kenia przestaje być niedostępnym cenowo, egzotycznym kierunkiem turystycznym. Najpopularniejszym zakątkiem jest zielone wybrzeże Mombasy z piękną, tropikalną roślinnością, usytuowane nad Oceanem Indyjskim. W klimatycznych zakątkach czuć atmosferę Afryki na każdym kroku, od ciekawej zabudowy po smaczne i urozmaicone potrawy kuchni regionalnej. Na wymarzone wakacje w Kenii podróżni z całego świata coraz częściej decydują się, nie tylko wybierając się w luksusową podróż poślubną. Niezapomniane przeżycia zapewniają takie lokalne atrakcje turystyczne, jak safari, farma krokodyli czy Haller Park, gdzie spotkać można oko w oko egzotyczne gatunki zwierząt i ptaków. To tutaj również znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż świata, Diani Beach, niebiańska Perła Czarnego Lądu.

Dzika przyroda, miękki, biały piasek, palmy kokosowe i bajeczne laguny zachwycają na zdjęciach, a na żywo dosłownie zapierają dech w piersiach. Polecamy też wycieczkę do Mombasy, z mnóstwem krętych uliczek i przykładów kultury arabskiej oraz hinduskiej, takich jak XVI-wieczny Fort Jesus, dzieło Portugalczyków, a obecnie figurujący na liście UNESCO.

Kenia w maju tanieje – tydzień z przelotami i pełnym pakietem jest obecnie tańszy nawet o 25 proc. Po najgorętszym okresie w roku temperatury spadają teraz do 29 st. C w ciągu dnia, przy podobnej temperaturze wody. Doświadczymy sporej ilości słońca i cieplutkich wieczorów, idealnych na spacery malowniczym wybrzeżem.

*Ceny są aktualne na dzień publikacji materiału.