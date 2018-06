Wakacje z dzieckiem. Bułgaria i Grecja na lato 2018

Planowanie urlopu całą rodziną może być problematyczne. Mnóstwo bagaży, niespodzianek, narzekania, zgubionych zabawek... Ułatwmy to sobie maksymalnie, stawiając na pewne i słoneczne, choć nie za gorące kierunki na wakacje z dziećmi na lato 2018.

Wakacje z dziećmi to mnóstwo bagaży i sytuacji nie do przewidzenia, ale ile radości (123RF)

Bułgaria na udane rodzinne wakacje

Podstawą właściwego wyboru jest najlepszy kierunek turystyczny na wyjazdy z najmłodszymi członkami rodziny. Zazwyczaj sugerujemy się jak najkrótszym lotem, atrakcjami dla dzieci na miejscu, niewielką odległością hotelu od plaży, łagodnym wejściem do morza czy oceanu oraz niewygórowaną ceną za rodzinny wyjazd. Istotna jest również pogoda – trwające bowiem tygodniami upały w połączeniu z bardzo suchym latem albo niesamowicie wysoką wilgotnością powietrza nie stworzą dobrych warunków podczas wypoczynku z maluchami.

Wszystkie powyższe kryteria spełnia uwielbiana zarówno przez naszych rodaków, jak i przez rodziny z dziećmi z całej Europy, niedaleka Bułgaria. Dotrzemy tutaj lotem bezpośrednim z Polski, a dodatkowo potrwa on jedynie 2 godziny. Temperatury w najcieplejszych miesiącach, lipcu i sierpniu, nie są bardzo wysokie, sięgają bowiem przeciętnie 26 st. C w ciągu dnia, co nie będzie zbyt męczące dla dzieci. Bułgarskie plaże są piaszczyste, morze czyste, z długą płycizną, o temperaturze ok. 20 st. C. Przyjaźnie w tej sytuacji brzmi również 10 godzin słońca dziennie. A doświadczymy tego przede wszystkim w Słonecznym Brzegu oraz w Złotych Piaskach z licznymi atrakcjami dla nawet kilkuletnich turystów.

Grecja to kierunek dla rodzin

Coroczne statystyki dowodzą, że bezpieczna Grecja to ukochany kierunek na wakacje według polskich rodzin od szeregu lat. Dzieci warto tutaj zabrać szczególnie pomiędzy majem a październikiem, kiedy słoneczna pogoda dopisuje, a śródziemnomorski klimat kontynentalnej oraz wyspiarskiej Grecji sprzyja udanym urlopom i gwarantuje dobry humor wszystkich członków rodziny. Najczęściej wybieramy greckie wyspy niż wybrzeże, które im w zasadzie nie ustępuje pod żadnym względem. Ulubione z nich to przede wszystkim Kreta, Zakynthos, Rodos, gdzie nie dość, że wypoczniemy na pięknych plażach, to skorzystamy z infrastruktury na wysokim poziomie.

W hotelach - wybierajmy wygodną pierwszą linię brzegową - organizowane są ponadto profesjonalne animacje o różnych porach dnia (często nawet po polsku!) oraz doświadczona opieka, co pozwala rodzicom odrobinę odetchnąć i umożliwia spędzenie chwili we dwoje. Dodatkowo dysponują one na ogół komfortowymi pokojami rodzinnymi z łóżeczkami i balkonami, specjalnym menu dla wybrednych zazwyczaj dzieci, kompleksami basenów, brodzikami, centrami zabaw, a nawet własnymi aquaparkami. Po maksymalnie 3 godzinach w powietrzu czeka na nas letni raj, a do Grecji polecimy prawie z każdego polskiego lotniska. Nie trzeba więc odbywać z najmłodszymi męczącej podróży przez pół kraju, a wyloty często są o wczesnych godzinach porannych, więc zmęczone dzieci mogłyby nieco marudzić i zepsuć sobie i nam początek wymarzonych wakacji.

Wakacje z dzieckiem – o czym jeszcze warto pamiętać?

Na rodzinny wypad zimą zazwyczaj wybieramy Wyspy Kanaryjskie w Hiszpanii. Wczesną wiosną do zestawienia dołącza Egipt, Turcja, Tunezja czy Majorka. Latamy zazwyczaj tam, gdzie nie potrzeba paszportu, na miejscu jest bezpiecznie, ale atrakcyjnie, co eliminuje nudę. Rodziny z dziećmi lubią zorganizować wakacje wcześniej i nieźle się do wyjazdu przygotować, co dobrze odzwierciedla ilość świetnie sprzedających się ofert typu first minute w niższych od wyjściowych cenach.

Na kierunki gorące postawmy już jesienią, bo upał bardzo męczy dzieciaki. Nawet wybierając ciepły kierunek latem, pamiętajmy o nakryciach głowy, bo kilka godzin na słońcu może dać się maluchom we znaki. Kremy z wysokimi filtrami przeciwsłonecznymi, starannie aplikowane na wrażliwą skórę po każdej kąpieli, to już obowiązek. Przyda się także specjalne obuwie ochronne do morskich kąpieli – nigdy nie wiemy, na jakiej plaży znajdziemy się z dziećmi podczas wycieczki fakultatywnej czy wypadu wynajętym samochodem.

