Wczasy w Chorwacji. Kurorty bez tłumów

Wakacje w Chorwacji są szalenie popularne wczesną jesienią. Wybierzmy się w mniej uczęszczane miejsca, a naprawdę efektywnie odpoczniemy. Polecamy niewielkie wioski i mało znane kurorty, a spośród wycieczek te z dojazdem własnym poniżej 1059 zł.

Chorwacja to również iście karaibskie plaże (Instagram.com, Fot: croatiafulloflife)

Sv. Filip i Jakov w Dalmacji

Sv. Filip i Jakov to jeden z nieco mniej znanych kurortów nadmorskich w Chorwacji, usytuowany w pięknej Dalmacji Północnej. A w zasadzie spora wieś turystyczna. To świetna baza wypadowa do niedalekiego Zadaru czy Biogradu albo na wyspę Pašman, miejsce ciche i spokojne. Nieopodal znajdziemy parki narodowe Krka, Kornati oraz Paklenica, okoliczne plaże są wciąż dosyć zaciszne, na przystani morskiej cumują rybackie łodzie (z których po porannych połowach warto kupić ryby), a nie luksusowe jachty bogaczy, dominuje rolnictwo i uprawa winorośli. Knajpki przy rynku zapraszają na przekąski i mrożona kawę, tutejszy kościół pamięta średniowiecze, a atrakcją jest rejs łodzią podwodną z przeszklonym dnem.

We wrześniu za tydzień zakwaterowania w miejscowości Sv. Filip i Jakov w dobrym hotelu z 2 posiłkami dziennie zapłacimy nawet jedyne 600 zł od osoby. Warto wybierać opcje z dojazdem własnym, gdyż dzięki temu naprawdę dużo zobaczymy i nie będziemy uzależnieniu od wycieczek fakultatywnych organizowanych na miejscu.

Pomena na wyspie Mljet

W Południowej Dalmacji wyróżnia się interesująca wyspa Mljet na Morzu Adriatyckim, należącą do Chorwacji dopiero od XX w. Na zachodnim wybrzeżu tego niezapomnianego zakątka, w malowniczej zatoce leży Pomena, niewielkie letnisko, a w zasadzie wioska rybacka z portem, która urosła do rangi naczelnego wyspiarskiego kurortu. Ta część wyspy należy do Parku Narodowego Mljet z praktycznie nietkniętą przyrodą, gdzie jest mnóstwo niewielkich, acz urokliwych plaż, kamienistych oraz żwirowych, z betonowymi molami, ocienionych miejscami niekończącymi się sosnowymi lasami (zajmują 72% powierzchni wyspy).

To na wyspie Mljet nimfa Kalipso przez 7 lat więziła Odyseusza. Ta zielona, chorwacka oaza dysponuje 2 słonymi jeziorami, a stałych rezydentów jest tutaj jak na lekarstwo. W niektórych miejscowościach, typu właśnie wspomniana Pomena, na co dzień doliczymy się jedynie 50 mieszkańców. A cała Mljet liczy podobno ok. 1200 rezydentów. Warto opłynąć ją stateczkiem bądź promem.

Lun na wyspie Pag

Leniwe miasteczko Lun na boskiej wyspie Pag to oaza spokoju z dala od cywilizacji obmywana spokojnymi falami morskimi. Surowy krajobraz buduje duża ilość zieleni z drzewkami oliwnymi i śródziemnomorską roślinnością na wybrzeżu oraz kamieniste plaże (przydadzą się więc słynne zakryte obuwie na plaże z jeżowcami). Nie znajdziemy tutaj żadnych typowych dla wielkich kurortów nadbrzeżnych atrakcji turystycznych, co przemawia za opinią Lun jako cichego zakątka w szalenie popularnej w ostatnich latach Chorwacji. Wyspa Pag to wciąż Dalmacja, doskonała na wczasy z dziećmi, na długie spacery czy rowerowe eskapady z plecakiem słoneczna i ciepła Zatoka Kvarner. Na Pag zachwycą nas lokalne słone sery owcze, suszona szynka, aromatyczne wina oraz zjawiskowe, regionalne koronki, dzieło licznych, bardzo zdolnych hafciarek.

Tydzień w luksusowym, 4-gwiazdkowych hotelu w Lun na Pag ze świetnym widokiem na Adriatyk to wydatek rzędu... 1059 zł od osoby. I to z 2 posiłkami dziennie.

