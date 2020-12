Weszli na Śnieżkę w samych szortach. "Czułem się, jak we śnie"

Kiedy rozmawiali z nami tuż przed podjęciem się tego szalonego wyzwania, zapewniali, że nie są nieodpowiedzialnymi wariatami. Wejście na Śnieżkę nie było dla nich pierwszym spotkaniem z zimnem, bo morsowanie uprawiają już od dawna. To miała być kolejna okazja do przekroczenia własnych granic.

Na Śnieżkę w samych szortach

Śnieżkę zdobyli we trójkę - Myślimir, Nina i Michał. Wyruszyli w niedzielę, 20 grudnia, a podróż zajęła im półtorej godziny. Niedługo, prawda? Tyle wystarczy, by dowiedzieć się o sobie wielu nowych rzeczy, jak np. ile jesteśmy w stanie wytrzymać na mrozie?

- Ruszyliśmy czerwono-czarnym szlakiem w samych spodenkach w temperaturze od - 4 stopni C na starcie w Karpaczu do - 8 stopni C na szczycie - opowiada nam Myślimir Jankowski. - Turyści byli zaskoczeni naszym wyczynem. Zadawali pytania i kibicowali. To była naprawdę niesamowita przygoda, pełna pozytywnych emocji - wspomina.