Włochaty stwór na brzegu morza. Nie ma głowy i oczu

Na brzeg półwyspu Kamczatka fale Morza Beringa wyrzuciły trudne do zidentyfikowania stworzenie. Mieszkańcy są zdumieni jego budową i rozmiarami. Spekulacje na temat pochodzenia kreatury trwają. Wciąż nie ustalono, czym tak naprawdę jest.

"Wielki, włochaty potwór morski" – grzmiał w połowie sierpnia tytuł w The Siberian Times. Mowa o stworzeniu, które, jak opisano, jest trzykrotnie większe od mężczyzny, do tego śmierdzące i ciężkie. Zaintrygowało miejscowych, którzy przyznają, że morze co jakiś czas wyrzuca dziwne rzeczy na brzeg. Jednak czegoś takiego jeszcze nie widzieli.