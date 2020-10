Włochy. Idylliczna wioska zapłaci ci za przeprowadzkę

Santo Stefano di Sessanio to włoska wioska, która potrzebuje nieco odmłodzić swoją populację. Lokalne władze chcą zapłacić tym, którzy zechcą się tam przeprowadzić i rozpocząć działalność gospodarczą. Co więcej, zapewnią miejsca do mieszkania za symboliczny czynsz.

Miejscowość znajduje się w regionie Abruzja (Getty Images)