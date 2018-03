Wybierz się na szlak. Polskie góry, które warto zwiedzić o każdej porze roku

Na południu naszego kraju wycieczkowicze znajdą wszystko, czego dusza zapragnie. Wysokie szczyty z trudnym podejściem, trawiaste pagórki w sam raz na relaksujący spacer i urokliwe, zacienione dolinki. Polskie góry kryją wiele tajemnic, warto je poznać.

Siedem stawów Tatr

Morskie Oko, które niezależnie od pory roku cieszy się dużą popularnością, stanowi bazę wypadową do zwiedzania innych interesujących miejsc. Jeśli sama panorama Szczytów Mięguszowieckich nie robi wielkiego wrażenia, to warto minąć schronisko i udać się nad Czarny Staw pod Rysami. Droga może być nieco męcząca dla osób ze słabszą kondycją, stopień trudności nieznacznie wzrasta zimą, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Przy dobrej pogodzie i przetartych szlakach trasa nie powinna stanowić trudności.

Amatorzy niesamowitych widoków, którzy chcą spojrzeć na Morskie Oko i Czarny Staw z jeszcze innej perspektywy, mogą w drodze z Wodogrzmotów Mickiewicza wybrać jeden z dwóch szlaków odbijających w prawo. Prowadzą one do Doliny Pięciu Stawów przez Szpiglasową Przełęcz lub Świstówkę. To trasy cieszące się ogromną popularnością ze względu na stosunkowo łatwe podejście i niesamowite panoramy rozciągające się pod stopami. Zimą jest zdecydowanie trudniej, przy niesprzyjających warunkach pogodowych i wysokim zagrożeniu lawinowym są jednak nie do przejścia.