Wybierz Turcję zimą i wczesną wiosną. Idealna pogoda i niskie ceny

Czasy niezbyt częstych i drogich czarterów odeszły do lamusa. Do Turcji dostaniemy się po dość krótkim locie z prawie każdego portu lotniczego na terenie naszego kraju - i to przez cały rok. Dlaczego warto postawić na Turcję zimą i wczesną wiosną? Jakie kurorty wybrać? Podpowiadamy.

Turcja latem

Ciepłe kraje, takie jak Turcja czy Egipt, latem są zazwyczaj zbyt gorące dla przeciętnych Europejczyków. W lipcu i sierpniu temperatury w cieniu przekraczają 30 st. C, ale wysoka wilgotność sprawia, że upał znosimy gorzej i odczuwalna temperatura jest jeszcze wyższa. Ciężko pracować nad piękną opalenizną, gdy trudno jest nawet spokojnie wyleżeć na zacienionym leżaku. Zwiedzanie ciekawych zakątków może nastręczyć latem jeszcze więcej trudności i męczyć, co szczególnie daje się we znaki dzieciom i osobom starszym. Dodatkowo szczyt sezonu turystycznego pociąga za sobą tłumy turystów, a także podwyżkę cen. Dlatego warto skusić się na wycieczkę w te regiony poza sezonem.

Atrakcyjne ceny w Turcji zimą to nic nadzwyczajnego. Luksusowe wczasy w jednym z najlepszych hoteli na Riwierze Tureckiej oferuje przykładowo miejscowość Lara. Za tydzień w 5-gwiazdkowym obiekcie Delphin Palace z pełnym pakietem wakacyjnym w ostatnim tygodniu marca zapłacimy od 2167 zł.

Turcja zimą i wczesną wiosną

Jeżeli zależy nam na zwiedzaniu przepięknej oraz zróżnicowanej krajobrazowo Turcji i nie chcemy przepłacać za zakwaterowanie, wyżywienie czy pamiątki, pomyślmy o wakacjach w Turcji zimą. W lutym bądź marcu jest już ciepło, opady nie są intensywne. Pojawia się zieleń na drzewach, a ilość godzin słonecznych rośnie z tygodnia na tydzień. Niezwykła kultura i cenne zabytki Turcji wygrywają zimą z plażami i aquaparkami. Nie trzeba stać w długich kolejkach, a zdjęcia można zrobić wszędzie bez żadnego problemu.

Najcieplejszym regionem Turcji w chłodnych miesiącach jest Riwiera Turecka, gdzie turyści chętnie wybierają hotele z krytymi basenami i własnymi ośrodkami SPA w miejscowościach takich, jak Antalya czy Belek. Za tygodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Crystal Sunrise Queen Luxury w Side w ofercie all inclusive w marcu, bezpośrednimi przelotami z jednego z lotnisk w Polsce oraz transferami zapłacimy obecnie nawet mniej niż 1400 zł od osoby.

Atrakcje Riwiery Tureckiej

Największe spośród kurortów nadmorskich w Turcji mają oczywiście najbardziej rozbudowaną bazę noclegową z konkurencyjnymi cenami. Dysponują własnymi centrami wellness, siłowniami, dyskotekami, barami, amfiteatrami, butikami, sklepami, całorocznymi ciekawymi animacjami i atrakcjami dla osób w każdym wieku (i to w kilku językach). Na miejscu warto rozejrzeć się za ofertą całodziennych wycieczek fakultatywnych, czemu sprzyjają temperatury na poziomie 20 st. C w ciągu dnia.

Na Riwierze Tureckiej zdecydowanie polecamy wybranie się na rejs po malowniczym wybrzeżu oraz do Pamukkale (Bawełnianego Zamku), tarasów górskich z naturalnymi, śnieżnobiałymi formacjami skalnymi uformowanymi przez naturalne źródła. Ponadto godne polecenia są takie miejsca, jak Anamur z twierdzą Anamurion i niedaleka forteca Mamure Kalesi z 36 zachowanymi wieżami, śródziemnomorska wyspa Kekova (Caravola), miasto Olimpos z grobowcami z rzeźbionymi sarkofagami, Płonącą Górą i ładną plażą z żółwiami morskimi. Zatłoczone latem targi arabskie zimą są świetnym miejscem na zapoznanie się z lokalną kuchnią, spróbowanie nowych smaków i kupienie niepowtarzalnych pamiątek w niezawyżonych cenach.

Wysoko oceniany hotel Royal Holiday Palace w miejscowości Lara na Riwierze Tureckiej umożliwia skorzystanie z wszystkich wymienionych atrakcji, które uprzyjemnią wczasy.

Co zobaczyć w Turcji?

Nieopodal miejscowości Antalya znajdziemy wodospady Duden z pięknym parkiem i licznymi herbaciarniami, dziki Wodospad Kursunlu, a także Jaskinię Karain, historyczną grotę z malowidłami ściennymi i muzeum. Na terenie Parku Narodowego Gulluk Dagi leżą ruiny starożytnego Termessos, jednego z nielicznych miast, które zdołało oprzeć się najazdowi Aleksandra Wielkiego. Zobaczymy tutaj pozostałości po świątyni Hadriana, murach obronnych, gimnazjonie, ulicy kolumnowej, agorze, teatrze i grobowcach. Warto wybrać się także do teatru w Aspendos z teatrem rzymskim na 20 tys. widzów, starego miasta w Side, gdzie na urlop przyjeżdżała Kleopatra, starożytnego Perge i antycznej Myry.

Jeśli szukasz luksusowej bazy wypadowej na wycieczki po Riwierze Tureckiej, z pewnością polubisz hotel Riu Kaya Palazzo w kurorcie Belek. To piękne miejsce posiada własne SPA, strefę wellness, baseny, aquapark, przestronne pokoje i urozmaiconą kuchnię.