Bez kolejki weszłyśmy za to do Małostrańskiej Wieży Mostowej, która znajduje się przy moście Karola, po tej samej stronie co Hradczany. To świetny punkt widokowy na popularny most i Stare Miasto. Na szczycie wieży byłyśmy same z dziećmi, co dało przyjemny oddech od zatłoczonych ulic Pragi.