Wyjątkowe muzeum w Bystrzycy Kłodzkiej. Historia ognia, zapałek i zapalniczek

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej jest czynne od godz. 8 do godz. 16 (w lipcu i sierpniu od godz. 9 do godz. 17) od wtorku do soboty, a w niedziele od godz. 10 do godz. 15 (w lipcu i sierpniu od godz. 10 do godz. 16). W poniedziałki jest nieczynne. Ostatnie wejście odbywa się nie później niż 30 minut przed zamknięciem obiektu. Czas zwiedzania wynosi około 30 minut.