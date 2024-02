Wyjątkowy i różnorodny. Afrykański kraj rozkochuje w sobie miliony turystów

Wycieczki do Maroka

Ten różnorodny kraj, oddalony od Polski o niecałe 5 godzin lotu, warto odwiedzić o każdej porze roku. Fani plażowania i wygrzewania się na słońcu najczęściej wybierają go w okresie od maja do września. Z kolei w miesiącach zimowych i wiosennych pogoda sprzyja zwiedzaniu. W czasie polskiej zimy termometry w Agadirze czy Marrakeszu pokazują nawet 24 st. C. Podczas ferii zimowych tydzień w Maroku w hotelu z ofertą all inclusive można spędzić już za 2,2 tys. zł od osoby. Z kolei opcje wyjazdów z samym śniadaniem wliczonym w cenę są tańsze i zaczynają się już od 1,4 tys. zł od osoby.