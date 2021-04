"Zachcianki" polskich turystów. Właśnie tego oczekują na wczasach

Nieważne, czy spędzamy wakacje w Polsce, czy wyjeżdżamy za granicę - podczas urlopu chcemy korzystać z wolnego czasu i dobrze się bawić. Wpływa na to nie tylko wybrana przez nas lokalizacja, ale przede wszystkim miejsce, w którym wynajęliśmy noclegi. Jeśli warunki pokrywają się z tym, co zostało napisane w ofercie, nie mamy powodu do narzekań.

Polak na wakacjach lubi być niezadowolony

Z informacji przekazanych przez portal Nocowanie.pl jasno wynika, że w tym roku ponad połowa Polaków chce spędzić urlop w kraju. To oznacza mniej wolnych miejsc noclegowych i nerwową atmosferę już na etapie planowana wyjazdu. Czy może się to odbić na samopoczuciu turystów w trakcie urlopu? Na pewno niektórzy będą szukać przysłowiowej "dziury w całym".

WIDEO: Wakacyjni oszuści. Na co się nabieramy najczęściej?

Chociaż rzeczywiście większość gości w obiektach noclegowych jest usatysfakcjonowana pobytem, to zwykle ta druga grupa chętniej dzieli się z innymi swoimi zarzutami pod adresem osób wynajmujących noclegi. Potwierdza to Kamila Miciuła, kierownik PR portalu Nocowanie.pl.

Mnie się to po prostu należy!

Niezadowolony turysta to jedno, ale właściciele obiektów noclegowych mówią też o innym typie gości, których zdarza im się spotkać. Można określić ich mianem kombinatorów, szukających oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Najbardziej jaskrawy przykład, to dokwaterowanie dodatkowych osób do domku letniskowego. Bywa, że tacy goście chcą uzgodnić ten fakt z obsługą, ale o wiele częściej usiłują zrobić to za jej plecami.