Zajrzeli do paczek z Dubaju. Było w nich 70 tys. tabletek na potencję

70 tys. sztuk leków na potencję

Jak się okazało, wszystkie leki miały trafić do jednego odbiorcy w woj. podlaskim. - Przesyłki wysłano z Dubaju. Nadawca zadeklarował, że znajdują się w nich suplementy diety oraz kosmetyki do pielęgnacji włosów - tłumaczyła i wspomniała, że skontrolowane paczki zawierały prawie 70 tys. sztuk leków na potencję. - Ich szacunkowa wartość rynkowa to prawie 700 tys. złotych - wyjaśniła.