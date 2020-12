Zakopane. Przedsiębiorcy mają sposób na nocleg w Sylwestra

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi obostrzeniami, od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązuje zakaz podróży turystycznych. W związku z licznymi nadużyciami wyjazdów służbowych rząd podjął decyzję, że we wskazanym czasie osoby przebywające w delegacji, będą zobowiązane do okazania legitymacji służbowej. Oznacza to, że na legalny wyjazd sylwestrowy nie ma w tym roku szans.