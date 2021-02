Zamek w Ratnie Dolnym. "Wielki wstyd" czy szansa na ratunek?

Obecny właściciel nie pozostawił po sobie żadnego symbolu, tylko same problemy. - Powoli zbliżamy się do ostateczności. Po latach podejmowania różnorakich prób kontaktu uważamy, że jedynym działaniem, które pozwoli uratować zamek, jest wywłaszczenie aktualnego właściciela - wyjaśnia Karol Marczak, prezes zarządu Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody.

Zamek w Ratnie Dolnym - prawie 650 lat historii

Pierwszą wzmiankę o zamku w Ratnie Dolnym datuje się na 1377 rok. Warownia powstała jako własność rodu de Mussin, a następnie wielokrotnie zmieniała właścicieli. W drugiej połowie XVI wieku zamek został gruntownie przebudowany - to wówczas rozpoczęła się bezpośrednia historia obecnego budynku. Na przestrzeni kolejnych wieków obiekt wielokrotnie przechodził przez historyczne zawirowania, a podczas wojny trzydziestoletniej został w dużej mierze spalony. Kolejny właściciel, Daniel Paschasius von Osterberg, odbudował twierdzę w mieszanym renesansowo-barokowym stylu. Tak, z niewielkimi przebudowami, zamek w Ratnie dotrwał do XX wieku.

Wiele osób twierdziło, że rzeczywistą przyczyną pożaru była chęć wyłudzenia odszkodowania. Potwierdzony jest jednak fakt, że obecny właściciel nie podjął żadnych czynności zmierzających do zabezpieczenia zamku przed niszczeniem i degradacją. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wielokrotnie wzywał go do wykonania prac stabilizujących konstrukcję zamku. Kiedy wezwania nie przyniosły efektu, urząd stosował kary administracyjne. Wszystko na nic - właściciel nie zmienia się od lat, a zamek niszczeje.