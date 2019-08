Zamek z "Downton Abbey". Znajduje się w Anglii i można go zwiedzić

Akcja wielu seriali i filmów kostiumowych rozgrywa się na zamkach, ale część z nich to jedynie stworzona w studiu makieta. Lecz Highclere Castle to prawdziwy zamek, w którym nie tylko kręcono "Downton Abbey". Z tym budynkiem wiążą się początki Kanady, a także klątwa Tutenchamona.

Serial emitowany od 2010 r. przyczynił się znacznie do popularyzacji zamku w hrabstwie Hampshire w Anglii. Lecz "Downton Abbey" nie był pierwszą produkcją, którą kręcono w murach Highclere Castle. W latach 90. budynek ten był jedną z lokacji wykorzystywanych w mało znanym w Polsce brytyjskim serialu "Jeeves and Wooster". Był to kostiumowy komediodramat, bazujący na humoreskach autorstwa P. G. Wodehouse'a, w którym główne role grali Hugh Laurie i Stephen Fry.