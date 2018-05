Zbliża się kolejny długi weekend. Wczasy spędzimy za mniej niż 1000 zł

31 maja to Boże Ciało, czyli dzień wolny od pracy. Jeśli weźmiemy 4 dni urlopu, możemy mieć łącznie 9 dni wolnego. Tygodniowe wczasy w tym terminie z przelotem i wyżywieniem zaczynają się już od 940 zł.

Greckie wyspy to kierunek numer jeden dla Polaków (Shutterstock.com)

- Maj i czerwiec to czas między dwoma gorącymi okresami w turystyce - po majówce i przed wakacjami szkolnymi. W tym czasie ceny wycieczek są niższe niż na długi weekend majowy czy w lipcu i sierpniu. Dla porównania, para wyjeżdżająca w maju czy czerwcu może zaoszczędzić nawet 1500 - 2000 zł –mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl.

To dobry moment na wyjazd nie tylko z punktu widzenia finansowego. Jeszcze nie ma upałów, co cenią sobie szczególnie osoby chcące pozwiedzać i rodzice wyjeżdżający z małymi dziećmi. W hotelach nie ma jeszcze tłumów, sprawniej więc dostaniemy się np. do baru, a w hotelu będzie ciszej.

- Jeśli jednak szukamy hotelu z polskimi animacjami, zwróćmy uwagę na termin ich rozpoczęcia. Najczęściej startują dopiero pod koniec czerwca – radzi Mortka.

Polacy najczęściej wybierają Grecję, Turcję, Egipt, Bułgarię i Hiszpanię, czyli te kierunki, które są najpopularniejsze latem. - Maj i czerwiec to w biurach podróży już sezon letni, co oznacza, że latają czartery do popularnych kurortów turystycznych – mówi rzeczniczka Wakacje.pl.

Na pierwszym miejscu nie ma zaskoczenia. Grecja od kilku lat króluje w biurach podróży. Jest to kierunek z gwarantowaną pogodą, rajskimi widokami i pysznym jedzeniem. Polacy kochają tutejsze wyspy, szczególnie, że wybór jest ogromny – jest ich ok. 3 tys. i zajmują aż 1/5 powierzchni kraju.

Numerem jeden wśród greckich kierunków jest Kreta, najpopularniejsza wyspa w całym basenie Morza Śródziemnego. Poza rajskimi plażami oferuje ona wspaniałe górskie krajobrazy z wąwozami spadającymi wprost do lazurowego morza. Znajdziemy na niej niezwykłe zabytki i cuda natury, np. najpiękniejszą lagunę w Europie. Można tu poczuć autentyczny, wyspiarski klimat, a mieszkańcy witają turystów z otwartymi ramionami.

Na liście najpopularniejszych zakątków w Grecji zaraz za Kretą jest wyspa Rodos, miejsce na pograniczu Morza Egejskiego i Śródziemnego. To w tamtejszym porcie stał kolos, podobizna patrona wyspy, 32 m rzeźba z brązu uznawana za jeden z cudów starożytnego świata. Obecnie w miejscu, w którym miał stać w rozkroku gigant, znajdują się dwie rzeźby jeleni. Trzecią najpopularniejszą wyspą jest Zakynthos, o której urodzie decyduje zachwycające wybrzeże, błękitna woda oraz dużo zieleni - mówi się o niej "najbardziej zielona z greckich wysp". Charakterystycznym miejscem na wyspie jest Zatoka Navagio, nad którą leży plaża z wrakiem statku.

Duża część tych wycieczek objętych jest przeceną last minute. Można znaleźć wyjazdy przecenione nawet o 40 proc.

Ceny wyjazdów samolotowych z wyżywieniem 2 razy dziennie (HB) lub all Inclusive zaczynają się od: 940 zł do Grecji, 999 zł do Bułgarii 1072 zł do Turcji czy 1088 zł Egiptu. Jeśli kochamy plażować i w długi weekend chcemy wyłącznie się zrelaksować nad morzem lub basenem, na wyjazd dla pary możemy wydać jedynie 2 tys. zł.

