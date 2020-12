Zima w Tatrach. Kiedy można poruszać się po TPN po zmroku?

Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie zdarzyło się zimą, że turyści wyszli za późno nad Morskie Oko. Po zmroku powrót fasiągiem jest niemożliwy, więc turyści zostali spanikowani na szlaku i wydzwaniali do wszystkich służb w województwie.

Tatry po zmroku - czy można w nocy chodzić po szlakach?

Paradoksalnie 1 grudnia rozpoczął się okres, kiedy chodzenie po Tatrach po zmroku jest dozwolone. Z czego to wynika?

Zakaz poruszania się po TPN od zmierzchu do świtu obowiązuje od 1 marca do 30 listopada. W tym okresie w ciągu dnia panuje duży ruch na szlakach, co uniemożliwia żyjącym w Tatrach zwierzętom swobodne przemieszczanie się między miejscami żerowania a miejscami dziennego odpoczynku. Wiele z nich prowadzi nocny tryb życia, więc zakaz zapewnia im konieczną ochronę przed ludźmi zakłócającymi ich spokój.