7 pomysłów na podróż poślubną. Wybierz super miejsce na miesiąc miodowy

Data zawarcia związku małżeńskiego coraz bliżej? Jeśli zastanawiacie się, dokąd wybrać się w wymarzoną podróż poślubną, przychodzimy z pomocą. Wybraliśmy lubiane kierunki: Grecję, Cypr, Tajlandię, Czarnogórę, Kenię, Wyspy Kanaryjskie oraz Dominikanę.

Romantyczna podróż poślubna to na ogół wyjazd na jeden lub dwa tygodnie (Pixabay.com)

Zakochani mają z czego wybierać. Hotele prześcigają się bowiem w świetnych ofertach dla nowożeńców, a egzotyczne kierunki turystyczne tanieją także wskutek ich rosnącej popularności. Nierzadko można upolować prawie 2-tygodniowe zakwaterowanie bezpośrednio przy rajskiej plaży z przelotami i transferami w cenie, którą zapłacilibyśmy za tydzień wakacji. I to z pełnym wyżywieniem i drinkami praktycznie przez całą dobę. Przyjrzyjmy się bliżej najlepszym rozwiązaniom na miesiąc miodowy.

Greckie wyspy dla zakochanych

Na romantyczny wypad we dwoje za niewygórowaną cenę wybierzemy się na jedną z greckich wysp. Na Krecie, Kos czy Rodos wypoczniemy przez 10 lub 11 dni do 3 tys. zł za osobę. I to z bezpośrednimi przelotami z polskich lotnisk, transferami na miejsce i zakwaterowaniem tuż przy plaży w bardzo dobrze ocenianych i polecanych przez gości obiektów hotelach z formułą all inclusive.

Tania Grecja dostępna jest na ogół wiosną oraz po zakończeniu wakacji. Wrzesień i październik to wspaniałe miesiące na podróż poślubną w spokojnych warunkach, gdyż dzieci wracają już do szkoły i możemy zarówno komfortowo poplażować, jak i pozwiedzać zabytki i ciekawe miejsca bez wszechobecnych tłumów i lejącego się z greckiego nieba żaru. Chłodniejsze wieczory będą stanowić idealną okazję do romantycznych spacerów brzegiem morza i delektowania się grecką kuchnią we własnym towarzystwie w jednej z tawern z malowniczym widokiem na Morze Śródziemne, Egejskie czy Jońskie.

Cypr na podróż poślubną

Cypr jest kolejnym niedrogim rozwiązaniem na podróż poślubną. Nie zmarzniemy tutaj nawet późną jesienią, a listopad to ostatni dzwonek na beztroski wypoczynek we dwoje przy plaży, czemu sprzyja temperatura powietrza wynosząca 22 st. C w ciągu dnia i ciepłe morze zachęcające do kąpieli wodą wciąż nagrzaną do 20 st. C. Pewna pogoda i słodkie lenistwo w hotelu bezpośrednio przy ładnej plaży za rozsądne pieniądze to zarówno Cypr Południowy, jak i Cypr Północny.

Nowożeńcy często polują na atrakcyjne oferty typu Cypr last minute, ale chętnie korzystają również z opcji first minute, na których na długo przed terminem wylotu można sporo zaoszczędzić. Udany miesiąc miodowy na Cyprze tuż po zakończeniu sezonu wakacyjnego to bardzo dobry pomysł. Doświadczymy nieco egzotyki, innej kultury, pozwiedzamy, a słońce nie będzie już operować tak silnie, jak latem, dzięki czemu nie musimy martwić się o oparzenia słoneczne czy nieustanne smarowanie się kremem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym.

Tajlandia we dwoje

Miłośnicy egzotyki, tropikalnej przyrody, rajskich widoków i wysokich temperatur będą zadowoleni z możliwości spędzenia wakacji życia w Tajlandii. To idealny kraj na długo wyczekiwaną, romantyczną podroż poślubną. First minute w Tajlandii na wiosnę 2019 to bardzo duże obniżki cenowe, a wypoczniemy tutaj już za mniej niż 3400 zł od osoby. W cenie przeloty, transfery na miejsce oraz zakwaterowanie przez 8 dni ze śniadaniami w dobrym hotelu bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży.

Atrakcyjnym lokalizacjom obiektów noclegowych w Tajlandii towarzyszy na ogół możliwość uprawiania sportów wodnych we dwoje, korzystania z udogodnień w SPA, zwiedzania wybrzeża pełnego magicznych miejsc kultu religijnego i podróżowania po dżungli z unikatową, soczyście zieloną roślinnością oraz niespotykanymi u nas gatunkami zwierząt. Tajlandia we dwoje to także wyprawy na odizolowane od lądu wysepki, odkrywanie posągów Buddy czy rejsy łodziami po szmaragdowych, azjatyckich zatoczkach.

Czarnogóra na udany miesiąc miodowy

Riwiera Czarnogórska nie została jeszcze odkryta dla masowej turystyki. Choć niebawem to się może zmienić w związku z tegorocznymi lipcowymi wakacjami w Czarnogórze w nadmorskiej miejscowości Sveti Stefan celebryckiej pary: Victorii Beckham i Davida Beckham. Projektantka i piłkarz wybrali jeden z 5-gwiazdkowych hoteli i na wakacje zabrali dzieci, a niedawno obchodzili 19. rocznicę ślubu.

Najpopularniejszym zakątkiem Czarnogóry do tej pory był niedaleki kurort Budva, ale na tutejszym wybrzeżu pełno jest nadmorskich perełek. Podczas miesiąca miodowego możemy wylegiwać się we dwoje na piaszczystych plażach, podziwiać historycznie istotne miejsca, fenomenalne zachody i wschody słońca oraz naturalne piękno okolicy, rozkoszując się bałkańską kuchnią. Koniecznie wybierzcie się również w całodniowy rejs statkiem, aby porobić wspólne zdjęcia z zupełnie nowej perspektywy.

Kenia – wakacje w rajskiej atmosferze

Kenia na wakacje to przede wszystkim wybrzeża Mombasy z miejscowościami i zakątkami, takimi jak Diani, Mombasa czy Shanzu Beach oraz Malindi z Malindi i Watamu. Na romantyczny miesiąc miodowy w tej części Afryki wybieramy najczęściej urlopy jedno- bądź dwutygodniowe, z zakwaterowaniem przy jednej z boskich plaż, z białym piaskiem i krystalicznie przejrzystą wodą, gdzie możemy wylegiwać się we dwoje godzinami, sącząc drinki pod palmą. Warto ruszyć się z leżaka na narty wodne, windsurfing, nurkowanie czy żeglowanie po niczym nie zmąconych okolicznych wodach oceanicznych, gdzie spotkamy kolorowe gatunki ryb.

Podróż poślubna w Kenii z przelotami, transferami oraz dwoma posiłkami dziennie to wydatek nawet poniżej 4 tys. zł od osoby. Najbardziej wymagające osoby będą zadowolone z zakwaterowania w typowo kenijskich hotelach wzniesionych w stylu suahili, usytuowanych w egzotycznych ogrodach w spokojnej okolicy, sprzyjającej romantycznym chwilom.

Wyspy Kanaryjskie – cena podroży poślubnej mile zaskoczy

Wyspy Kanaryjskie należą do Hiszpanii i stanowią w zasadzie całoroczny kierunek turystyczny. Przyjeżdżają tutaj rodziny z dziećmi, nowożeńcy, emeryci, fani sportów wodnych, zapaleni plażowicze – każdy znajdzie na Wyspach Kanaryjskich coś dla siebie w dowolnym miesiącu. Większe kurorty nadmorskie to miejsca, gdzie zawsze dzieje się coś ciekawego, wnętrza wysp o pustynnym na ogół klimacie charakteryzują się lekko księżycowym ukształtowaniem terenu, a wybrzeża należą do najchętniej uczęszczanych zakątków, dodatkowo porośniętych ciekawą roślinnością.

Cudowna hiszpańska wyspa Fuerteventura zaskakuje atrakcyjnymi ofertami cenowymi na wakacje we dwoje. W grudniu za tygodniowy pobyt z przelotami i dwoma posiłkami dziennie zapłacimy za parę mniej niż 4 tys. zł, co stanowi świetną propozycję, jeśli jeszcze nie wybraliśmy wymarzonej destynacji na miesiąc miodowy.

Dominikana we dwoje

Tropikalna wyspa Dominikana dzieląca powierzchnię z Haiti to rajski, południowoamerykański zakątek, gdzie zdecydowanie warto wybrać się z ukochaną osobą w wymarzoną podróż poślubną. Wybrzeże pełne jest magicznych zakątków i czyściutkich plaż z drobniutkim, białym piaskiem, oblewanych błękitnymi wodami Morza Karaibskiego. Pary uwielbiają wycieczki nad wodospad, do parków narodowych, kanionu, rejsy katamaranem, obserwację delfinów, konne wyprawy do dżungli, romantyczne loty balonem nad malowniczą okolicą. Cudowna dominikańska przyroda to nie wszystko, tutejsze liczne kolonialne zabytki zostały bowiem docenione przez UNESCO. Polecamy uroczą Karaibską Republikę Dominikańską z radosnymi mieszkańcami i obsługą na wysokim poziomie na miesiąc miodowy dla każdego!

Dominikana staje się coraz bardziej dostępna cenowo z naszego kraju. Za prawie 2-tygodniowe wakacje w październiku ze wszystkim w cenie zapłacimy bowiem już poniżej 5 tys. zł od osoby. Zakwaterowanie przy piaszczystej plaży w atrakcyjnej okolicy z dużą ilością rozrywek i możliwości aktywnego spędzania czasu we dwoje.

Wybraliście już idealne miejsce na podróż poślubną? Pozostałe topowe kierunki dla nowożeńców na miesiąc miodowy to Seszele, Mauritius, Wyspy Zielonego Przylądka, Malediwy, a także Indonezja i magiczna wyspa Bali.

