Albania i Macedonia. Porównujemy kierunki na wakacje

Albania i Macedonia są sąsiadami. Co je łączy, co dzieli i co tłumaczy fenomen także i tej części Bałkanów jako super miejsca na wakacje? Postaramy się tego dowiedzieć.

Macedonia nie ma dostępu do morza, ale dysponuje imponującym Jeziorem Ochrydzkim i głębokim Kanionem Matka (Shutterstock.com)

Niedrogie bałkańskie perełki stają się coraz popularniejsze. A bałkański klimat doskonale reprezentują nie tylko Bułgaria, Grecja, Chorwacja czy Czarnogóra, ale przede wszystkim piękne Albania oraz Macedonia, do których fala masowej turystyki wciąż nie dotarła. Niepowtarzalna atmosfera, ciekawa kultura i pyszne smaki przyciągają spragnionych nowości przyjezdnych, także z naszego kraju.

Bałkany na wakacje jesienią

Albania oraz Macedonia to część malowniczych Bałkanów na pięknym półwyspie w południowo-wschodniej części naszego kontynentu. Im dalej na południe regionu się skierujemy, tym bardziej odczujemy wpływ wręcz tropikalnego klimatu śródziemnomorskiego.

Albania i Macedonia są najpopularniejszym i najgorętszym kierunkiem turystycznym w lipcu i sierpniu. My radzimy zaplanować wakacje w tym upalnym rejonie już wówczas, gdy szczyt odwiedzin na Bałkanach przeminie, czyli wczesną jesienią. Mniej ludzi, brak kolejek, niższe ceny, spokojniejsza atmosfera – wypoczniemy więc zdecydowanie efektywniej i bez stresu. We wrześniu i październiku pogoda w tych pięknym krajach wciąż dopisuje, a ilość godzin słonecznych poprawi nastrój każdemu wczasowiczowi. Opady wczesną jesienią nie są zbyt intensywne, a wody w Morzu Adriatyckim i Jeziorze Ochrydzkim wciąż pozostaną wystarczająco nagrzane do kąpieli po bardzo ciepłych letnich miesiącach.

Zalety Macedonii i Albanii

Macedonia ma opinię niezwykle zielonego kraju z licznymi walorami przyrodniczymi. Znajdziemy tutaj takie parki narodowe, jak Mavrovo, Pelister czy Galiczica, malownicze jeziora Ochrydzkie oraz Prespa, a także Kanion Matka, jeden z najgłębszych na naszym kontynencie. Baza noclegowa skumulowana jest przede wszystkim na zachodzie kraju, głównie nad wodą w najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowościach regionu, takich jak Ochryda, Struga, Dolno Konjsko. Albania to z kolei coś dla zapalonych plażowiczów: wybrzeże Morza Adriatyckiego, bliskość południa Włoch oraz greckiej wyspy Korfu. Podczas urlopu do wyboru mamy w Albanii hotele oraz kwatery prywatne na Riwierze Albańskiej oraz na Wybrzeżu Jońskim.

Macedonię zdecydowanie polecamy miłośnikom naturalnych krajobrazów, nieskażonej przyrody, trekkingu i wypadów z plecakiem. Ceny są tutaj nieco niższe niż w Albanii, która w ofercie biur podróży znajduje się już od kilku lat i pozostaje częściej odwiedzana przez Europejczyków.

Albania czy Macedonia?

W podsumowaniach z początku roku Albania znajdowała się na 6. miejscu pośród najpopularniejszych kierunków turystycznych na lato 2018. Tłumaczy to przede wszystkim obecność nadmorskiego wybrzeża i dostępność lotów bezpośrednich z Polski. Macedonia dzielnie broni się wspaniałym Jeziorem Ochrydzkim i przystępnymi cenami, a połączeń lotniczych do tego bałkańskiego kraju jest już z naszego kraju całkiem sporo. Baza hotelowa cały czas się rozbudowuje, ale Macedonia nie zatraciła swojego dzikiego charakteru i dziewicze widoku wciąż są tutaj na porządku dziennym.

Mieszkańcy Półwyspu Bałkańskiego są przyjaźnie nastawieni do turystów, poziom obsługi gości jest dosyć wysoki, a usługi wcale nie raczkują, a radzą sobie całkiem nieźle. Lokalsi zdają sobie sprawę z tego, że obie ich ojczyzny mają sporo do zaoferowania, ale nie konkurują ze sobą. Atrakcje i zabytki Albanii i Macedonii nie są przereklamowane, a infrastruktura pozytywnie zaskakuje przybyłych.

Albania i Macedonia na tegoroczny urlop

Hotele w tej części Bałkanów są zdecydowanie nowsze niż przykładowo w Grecji czy w Bułgarii. Ten sam standard oznacza więc obecnie więcej i tego faktycznie możemy się spodziewać, przyjeżdżając na wakacje do Macedonii czy Albanii. Plaże są czyste, podobnie jak woda, a okolice typowo turystyczne coraz lepiej skomunikowane. Także taksówki nie są zbyt drogie. Kuchnia bałkańska jest w zasadzie zbliżona w większości krajów, potrawy są tutaj jednakowo smaczne i świeże.

Albania to coś dla rodzin z dziećmi i rozrywkowych grup, nastawionych na więcej bodźców i atrakcje na miejscu. Jest gdzie się pobawić i wyszaleć w każdym wieku. Ceny są porównywalne do polskich, niższe w głębi kraju niż na wybrzeżu. Spokojniejsza i bardziej zielona Macedonia charakteryzuje się dodatkowo wolniejszym wzrostem cen aniżeli coraz popularniejsza Albańska Riwiera czy Wybrzeże Jońskie.

Macedonia i Albania z dojazdem własnym

Popularne są również wycieczki, podczas których w trakcie jednego urlopu zwiedzamy najciekawsze miejsca zarówno w Macedonii, jak i w Albanii. Odległości nie są zbyt duże, a wyjazdy z dojazdem własnym samochodem szalenie chętnie wybierane. Na miejscu nie jesteśmy wówczas uzależnieni od tamtejszych środków transportu ani też nie musimy liczyć na organizowane przez biura podróży wycieczki fakultatywne. Oba państwa dzielą ze sobą nie tylko wspaniały bałkański klimat, ale również czyste Jezioro Ochrydzkie i bardziej dzikie Prespa oraz najwyższy szczyt, Korab.

Górskie rejony na długie wycieczki, malownicze doliny, gdzie wypasane jest bydło, okazje do uprawiania sportów wodnych, wybrania się na jeep safari, rafting czy pełne kontrastów miasta najeżone zabytkami to niezaprzeczalne atrakcje Albanii i Macedonii. Niezależnie od tego, jaki rodzaj transportu na miejsce wybierzemy, będziemy zadowoleni z urlopu w tej niepowtarzalnej części Bałkanów.

Skąd polecimy na Bałkany?

Albania i Macedonia są już dostępne z Polski bo niedługich przelotach bezpośrednich. Strefa czasowa jest ta sama, co w naszym kraju. Lotniska międzynarodowe w Macedonii znajdziemy w Skopje (SKP, naczelny port macedoński) oraz w Ochrydzie (OHD), a kraj dysponuje również szeregiem mniejszych obiektów o zasięgu krajowym. Od 1. czerwca 2018 roku możemy dostać się do Skopje liniami lotniczymi LOT z lotniska Chopina w Warszawie. Sam lot z Polski do Macedonii trwa jedynie niewiele ponad 2 godziny. Podobnie wygląda sytuacja z połączeniem z portu lotniczego w Katowicach do Ochrydy.

Lotniskiem międzynarodowym w Albanii jest port lotniczy Rinas w Tiranie (TIA), stolicy kraju. Mniejsze obiekty obsługują jedynie kursy o zasięgu krajowym bądź samoloty wojskowe. Dolecimy tutaj z kilku lotnisk w naszym kraju, m.in. z Warszawy, Gdańska czy Katowic. Część ofert zorganizowanych wakacji w Albanii obejmuje również przeloty na Korfu i transport promowy z wyspy na ląd.

