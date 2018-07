Albania. Najlepsze kurorty na wakacje 2018

Moda na Albanię nie przemija. Trwające lato 2018 to doskonała okazja do spędzenia urlopu w jednym z ciekawszych kurortów słonecznych riwiery bądź wybrzeża. Podpowiadamy, gdzie najlepiej wybrać się na albańskie wczasy na Bałkanach w tym sezonie.

Dlaczego Albania?

Albańskie wybrzeże to Riwiera Albańska oraz Wybrzeże Jońskie. Ciężko między nimi wybierać, ale warto poznać wszystkie opcje przed wyborem idealnej destynacji na tegoroczny urlop. Fenomen Albanii usytuowanej w basenie Morza Śródziemnego tłumaczą pewna pogoda, przyjazny klimat, wspaniałe zabytki i smaczna lokalna kuchnia.

Dodatkowym atutem dynamicznie rozwijającego się kraju jest tutejsze dziedzictwo naturalne z bogatą fauną i florą, dziewiczymi plażami, urozmaiconą linią brzegową, terenami górskimi z mnóstwem interesujących zakątków. Albania jest z roku na rok coraz popularniejsza, a turyści stopniowo odkrywają to pełne kontrastów państwo na Bałkanach, graniczące z Grecją, ale znacznie od niej tańsze. Ceny są miejscami znacznie niższe niż w naszym kraju, a przyjemnie zaskoczą nas warunki atmosferyczne, widoki oraz autentycznie mili i ciepli mieszkańcy, utrzymujący się w dużej mierze z obsługi przyjezdnych. Poznajmy zatem najciekawsze albańskie kurorty nad samym morzem.

Saranda na Wybrzeżu Jońskim

Zaczynamy od pięknego Wybrzeża Jońskiego i niewielkiej miejscowości Saranda, położonej bezpośrednio nad morzem w południowej części kraju. Niewielka odległość od greckiej granicy oraz od wyspy Korfu (najbliższe tamtejsze miasto oddalone jest od kurortu o 11 km) sprawia, że Saranda jest tak często odwiedzana, na ogół jednak jedynie przy okazji. Warto zatrzymać się tutaj na dłużej także ze względu na świetny klimat z 290 słonecznymi dniami rocznie.

Okoliczni mieszkańcy chętnie wybierają Sarandę zarówno na romantyczne wypady i na miesiąc miodowy, jak i na rodzinne wakacje z dziećmi. Zatoka otoczona jest stromymi, wapiennymi klifami, porośnięta winnicami, gajami oliwnymi, plantacjami cytrusów. Niedaleko znajdziemy masywy górskie przyciągające miłośników trekkingu, a na wybrzeżu żwirkowe i kamieniste plaże z dobrą infrastrukturą zachęcające do kąpieli w czystej i ciepłej wodzie oraz do uprawiania sportów wodnych.

Ksamil – nadmorska perełka Albanii

Kilkanaście kilometrów na południe od Sarandy leży Ksamil, kolejne bardzo popularne, lecz nieco mniej zaludnione miejsce na Wybrzeżu Jońskim. Kurort charakteryzują malownicze widoki i złociste plaże oraz mnóstwo ciekawych hoteli, umiejscowionych również w pierwszej linii brzegowej z dostępem do plaży.

Miasteczko otacza zatoka z niewielkimi wysepkami i krystaliczną, lazurową wodą. Szczególnie atrakcyjna jest piaszczysta plaża Bora Bora w otoczeniu zieleni z łagodnym wejściem do wody oraz licznymi restauracjami i pubami. Można tutaj wypożyczyć rower wodny i samodzielnie popływać po ślicznej okolicy, skorzystać z rejsu motorówką albo nart wodnych. Rejon jest dobrze skomunikowany od strony lądowej, a z przystanku szybko dostaniemy się autobusem do najważniejszych punktów albańskiego wybrzeża i nie tylko. Ksamil to dawna wioska rybacka, a obecnie jeden z najlepszych lokalnych kurortów docenianym przez Europejczyków.

Durres na Riwierze Albańskiej

Bezapelacyjną gwiazdą słonecznej Riwiery Albańskiej jest miejscowość Durres, pięknie położona na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, bijąca w ostatnich latach rekordy popularności. Mamy stąd jedynie pół godziny jazdy do stolicy Albanii, Tirany. Piękne widoki, piaszczyste plaże, atrakcyjne zabytki tego historycznego zakątka Albanii (muzeum i cenne ruiny) oraz malownicza dzielnica portowa podnoszą walory turystyczne Durres. Dodatkowo to świetna baza wypadowa na wycieczki do niedalekiej Macedonii.

Durres polecamy szczególnie poza okresem letnich wakacji, kiedy ceny spadają. Dodatkowo w lipcu i sierpniu przyjeżdżają tutaj wszyscy, a utrzymujące się wysokie temperatury mogą być odrobinę męczące dla rodzin z małymi dziećmi oraz dla osób starszych. Ceny tygodnia zorganizowanego wypoczynku z przelotami bezpośrednimi do Tirany, transferami oraz zakwaterowania nad brzegiem morza w komfortowej formule all inclusive we wrześniu zaczynają się już od ok. 1700 zł od osoby.

Vlora (Wlora) – albańska riwiera

Kuszące klimaty bałkańskie doskonale symbolizuje kurort Vlora (Wlora). Przejrzysta woda na wybrzeżu stwarza idealne warunki do nurkowania na jednej z kamienistych, ukrytych w zatoczkach, czystych plaż. W najgorętszym lipcu poplażujemy tutaj przy 29 st. C, 12 godzinach pełnego nasłonecznienia i popływamy w wodzie o temperaturze 23 st. C w miejscu zetknięcia się Morza Jońskiego z Adriatykiem. To unikalne położenie geograficzne Vlory dobrze uzupełniają niezłe hotele nad samą wodą, gdzie wypoczniemy w wysoko ocenianych przez gości obiektów warunkach i pysznie zjemy. Pełne uroku miasteczko portowe to także ośrodek kultu Bektaszytów.

Świetne last minute Albania w miejscowości Wlora można znaleźć w naprawdę okazyjnej cenie. Przy wylocie 9. lipca z lotniska Chopina w Warszawie oszczędzimy nawet 2/3 ceny wyjściowej przy tygodniowych wakacjach. Para może tutaj wypocząć z dwoma posiłkami dziennie już za 2630 zł zamiast 7720 zł! Tak tanio jeszcze nie było, spieszcie się więc z rezerwacją.

