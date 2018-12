Alpy zimą. Sprawdź, ile kosztują wyjazdy narciarskie w Alpy

Na przestrzeni 1200 km długości alpejskiego łańcucha każdy fan sportów zimowych znajdzie idealne miejsce dla siebie i swej rodziny lub znajomych. Atrakcyjne kurorty w Alpach oferują świetne warunki do szusowania po stokach oraz bogatą bazę noclegową.

W Alpach zachwycą nas warunki na każdej wysokości łańcucha górskiego (Shutterstock.com)

Alpy dla każdego

Miłośnicy białego szaleństwa co roku niecierpliwie czekają na rozpoczęcie sezonu. Szczególnie atrakcyjnie brzmią narty lub snowboard w miejscowościach usytuowanych wzdłuż najwyższego masywu górskiego na terytorium naszego kontynentu. Do najpopularniejszych kurortów w Alpach zdecydowanie należą te we Włoszech, Francji, w Austrii, Szwajcarii oraz w Niemczech czy na Słowenii.

Alpejski łańcuch rozciąga się na ogromnej powierzchni od basenu Morza Śródziemnego aż po okolice Wiednia. Oferuje turystom pewną pogodę z fantastycznymi warunkami do uprawiania różnych dyscyplin sportu, zajęcia dla osób w każdym wieku, liczne atrakcje i rozrywki po godzinach spędzonych na stoku, obszerną bazę noclegową oraz europejską kuchnię. Najwyższy szczyt Alp to Mont Blanc, czyli Dach Europy, położony na włosko-francuskiej granicy o wysokości 4809 m n.p.m. Oprócz tego typu strzelistych szczytów, charakterystycznych dla regionu, na terytorium łańcucha znajdziemy również malownicze doliny, kotły polodowcowe oraz wysokogórskie pastwiska.

Włoskie Alpy biją rekordy popularności

Polacy uwielbiają włoską część Alp. A tutaj do najbardziej lubianych zakątków zaliczymy takie regiony narciarskie, jak Val di Sole, Livigno oraz Trentino, popularne i pełne uroku przez cały rok. Malownicze krajobrazy, pyszna kuchnia włoska, świetne trasy zjazdowe, sporo słońca, przyjaźni mieszkańcy – tego doświadczymy na miejscu podczas zimowego wypadu do Włoch.

Wśród zorganizowanych ofert tego typu dominują narty we Włoszech z dojazdem własnym, co jest niezwykle komfortowe dla właścicieli sporych samochodów, do których zmieści się dużo bagażu, a na miejscu nie trzeba już będzie dodatkowo korzystać z płatnych wypożyczalni sprzętu. Osoby niezmotoryzowane mają także do wyboru rozwiązania z dojazdem autokarem z największych miast w Polsce. Sposobem na największą oszczędność jest z kolei zakup oferty zakwaterowania w słonecznej Italii już ze skipassem w cenie, co jest szczególnie korzystne w wybranych terminach (sprawdźmy to od razu na etapie rezerwacji wyjazdu).

Francuskie Alpy zachwycają

Sezon zimowy w Alpach francuskich trwa bardzo długo. Najciekawszym spośród tutejszych regionów turystycznych na chłodniejszą porę roku są z pewnością słynne Trzy Doliny w Parku Narodowym Vanoise. Jeden karnet obowiązuje tutaj na terenie całego, największego rejonu dla narciarzy oraz miłośników snowboardu na świecie. Będziemy mieć do dyspozycji ok. 600 km tras dla narciarzy na różnym poziomie zaawansowania oraz prawie 200 wyciągów mechanicznych. Zbocza poszczególnych dolin są tak połączone, że przez cały dzień nie musimy zdejmować z nóg nart. Dodatkowo Trzy Doliny oferują amatorom ruchu na śniegu mnóstwo tras biegowych, a różnice poziomów potrafią tutaj zaprzeć dech w piersiach nie tylko osobom początkującym. Podobnie jak widoki w regionie.

W takich znanych kurortach, jak Val Thorens, Courchevel czy też Les Menuires tygodniowy pobyt bez wyżywienia i z dojazdem własnym wykupimy za niecałe 880 zł od osoby. Przeszło drugie tyle musimy zapłacić na miejscu za skipass.

A może austriackie Alpy?

Narciarskim rajem na terytorium Austrii jest słynny Europa Sport Region, usytuowany całkiem niedaleko naszego kraju. W szczycie sezonu mamy zapewnioną gwarancję śniegu. Czasem szusuje się na tutejszych stokach narciarskich nawet w czerwcu, co umożliwia bliskość lodowca. Spotkamy tutaj sportowców amatorów na każdym poziomie zaawansowania i mnóstwo rodzin z dziećmi z całej Europy, a najmniej jest tras dla profesjonalistów. Malownicza dolina jeziora Zeller See i miejscowości takie jak Kaprun czy Zell am See uprzyjemniają zimowy wypoczynek w tej części Alp. Gdy wody zamarzają, przygotowuje się je pod sezonowe lodowiska, a okoliczne podświetlone tory saneczkowe i kompleksy basenów pozwalają skutecznie zając najmłodszych.

Najtańsze zakwaterowanie w Alpach na terenie Austrii to pensjonat w dobrej lokalizacji Europa Sport Regionu. Za tygodniowy pobyt z dojazdem własnym oraz bez wyżywienia zapłacimy co najmniej 600 zł za osobę. Ponad drugie tyle musimy zapłacić na miejscu za zakup skipassu.

