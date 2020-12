Amerykański aktor zrobił film o Polsce. "Oto magia"

Joseph Gordon-Levitt to amerykański aktor znany m.in. z filmów "Incepcja", "Don Jon" czy "Snowden". Jest także założycielem platformy hitRECord, która zrzesza kreatywnych twórców.

Amerykański aktor stworzył film o Polsce

We wrześniu aktor na swoim facebookowym profilu zachęcił obserwatorów do wysyłania zdjęć, z których stworzy krótki filmik prezentujący walory naszego kraju.

"Cześć, przyjaciele z Polski! Szukam zdjęć Polski do nowego projektu na mojej stronie hitRECord. Przejrzyj swoją rolkę aparatu, znajdź fajne zdjęcie zrobione w dowolnym miejscu w kraju i dodaj je do projektu. Z niecierpliwością czekamy na Twój wkład" – napisał Joseph Gordon-Levitt w poście na Facebooku.

Piękno Polski ukazane w 60 sekund

Wspólne dzieło aktora i internautów jest już dostępne. W stworzenie około minutowego filmiku pt. "List do Polski" zaangażowało się ponad 75 artystów. W nowym wpisie na Facebooku, aktor podziękował pomocnikom i powiedział, że ich kreatywność i entuzjazm naprawdę go zainspirowały.

"Z wielką przyjemnością dzielę się "Listem do Polski", krótkim filmem stworzonym przez naszą społeczność na hitRECord (…) Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do pisania tekstów, podkładania głosu, przekazania zdjęć i wideo do tego projektu (…)" – można przeczytać w poście amerykańskiego aktora.