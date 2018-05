Apartament na wodzie. Nietypowy nocleg do wynajęcia w Gdańsku

Turyści odwiedzający stolicę Pomorza będą mieć niebawem możliwość zarezerwowania barki, która aktualnie powstaje na nabrzeżu Motławy. To będzie pierwszy tego typu obiekt noclegowy w Trójmieście.

W pobliżu ul. Kamienna Grobla w Gdańsku , od niedawna stoi nowoczesna barka. Okazuje się, że docelowo ma być pływającym apartamentem. Właśnie trwa jego urządzanie, aby w wakacje przyjąć pierwszych gości. Dzięki klimatyzacji i montażowi ogrzewania podłogowego, rezerwacji będzie można dokonywać przez cały rok. Ponadto obiekt jest podłączony do prądu i wody oraz posiada zbiornik na ścieki. Powierzchnia użytkowa wyniesie 80 m kw. Do tego należy doliczyć taras o takiej samej powierzchni.

Mimo że tego typu obiekty nie są kojarzone jako solidne i "premium", w tym przypadku ma być inaczej. Konstrukcja jest modułowa i składa się z trzech trwałych elementów, które przetransportowano do Gdańska z Bydgoszczy. To właśnie tam powstała w 2014 r. prototypowa wersja. Jest wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne. Co ważne, można podłączyć do niej silnik i zacumować w innej lokalizacji.