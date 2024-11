Bagaż spadł mu na głowę. Podróżny wpadł w szał

Przed Sądem Magistrackim w Broadmeadows powiedział, że "nie pamięta", że zranił członka załogi na pokładzie samolotu lecącego z Perth do Auckland. Był również oskarżony o bycie pijanym, zakłócanie porządku i odmowę wykonywania poleceń, co spowodowało, że piloci przekierowali samolot do stanu Wiktoria.