Białe klify w Dover. Fragment ściany skalnej osunął się do kanału La Manche

Na terenie rezerwatu Samphire Hoe, w pobliżu brytyjskiego miasta Dover oraz nad kanałem La Manche, znajdują się "białe klify". Wysokie na ponad 100 metrów ściany skalne są świetnie znane nie tylko Brytyjczykom, ale też wielu turystom z innych krajów. Powstałe ok. 90 mln lat temu piękne klify są stworzone m.in. z czarnego krzemienia i białej kredy. To właśnie one nadają im tak malowniczy wygląd.