Chaos przed świętami i sylwestrem. "Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli wypraszać gości"

Limit 50 proc. obłożenia w hotelach od 1 grudnia

Po pierwsze limit gości w obiektach turystycznych na razie nie dotyczy świąt i sylwestra - na ten moment obowiązuje do 17 grudnia. Zostanie przedłużony, jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. - Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie pandemia zacznie zwalniać, co również przyczyni się do tego, że święta i sylwester będziemy mogli spędzić tak, jak sobie zaplanowaliśmy - mówi Magdalena Szefernaker, rzecznik prasowy Polskiego Holdingu Hotelowego.