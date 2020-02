Chętnie latamy do USA. "Fantastic news!"

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, poinformowała, że od momentu zniesienia wiz dla Polaków, ponad 20 tys. osób uzyskało autoryzację w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży. "Fantastic news!" - napisała na Twietterze ambasador.



Od 11 listopada ub r. możemy podróżować do USA na okres do 90 dni bez ubiegania się o wizę. Pozwala na to program ruchu bezwizowego Visa Waiver Program. By wybrać się w podróż turystyczną lub biznesową należy zarejestrować się w systemie ESTA.