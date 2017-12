Co drugi Polak woli podróż od wigilii. Zaskakujące dane

Aż 65 proc. Polaków podróżuje w okresie świątecznym – głównie, aby spędzić ten czas z rodziną, albo w celach turystycznych - wynika z badań serwisy kayak.pl. Połowa badanych przeznaczyłaby wszystkie pieniądze wydawane normalnie na święta, aby zamiast tradycyjnego spędzania Bożego Narodzenia wybrać się w podróż. 69 proc. respondentów jest gotowych zamienić tradycyjne prezenty na rodzinną wycieczkę, często warunkiem jest jednak znalezienie wyjazdu w atrakcyjnej cenie.



Większość Polaków uważa, że świąteczny czas jest dobrą okazją do wyjazdu turystycznego, lecz zaledwie 11 proc. wybiera się w podróż co roku. Niezależnie też od sposobu spędzania przerwy świątecznej – w domu czy w podróży – Polacy najbardziej cenią sobie czas spędzony z rodziną – wynika z najnowszego raportu kayak.pl. Wyszukiwarka przeprowadziła ankietę, w której Polacy odpowiedzieli na pytania związane z podróżowaniem w okresie świątecznym: od Bożego Narodzenia poprzez Nowy Rok po dzień Trzech Króli.

Jak wynika z ankiety, 48 proc. Polaków wyjeżdża, aby dołączyć do swoich bliskich we wspólnym świętowaniu. Największy odsetek spośród osób, które wyruszają w drogę w okresie bożonarodzeniowym na co dzień mieszka w centralnej części Polski (województwie mazowieckim i Łodzi ) oraz w regionie północno-zachodnim (województwa zachodniopomorskie i wielkopolskie). Zaledwie 14 proc. ankietowanych podróżuje w święta rekreacyjnie, a ponad jedna trzecia Polaków zostaje na ten okres w domu.

Co ciekawe, znowu aż 69 proc. badanych jest gotowych zastąpić tradycyjne prezenty świąteczne rodzinną wycieczką, w tym 37 proc. osób zrobiłoby to jedynie pod warunkiem znalezienia atrakcyjnych ofert cenowych na loty, hotel czy wycieczkę, a 32 proc. niezależnie od kosztów. Z kolei kierunek podróży nie jest dla Polaków istotny – większość chce po prostu wyjechać daleko, aby odpocząć od okołoświątecznego zamieszania. - Okres bożonarodzeniowy i noworoczny to wyjątkowy czas dla wielu osób. W Kayak bardzo ciekawi nas, jak wpływa on na plany turystyczne Polaków. Bardzo cieszy nas, że tak wielu z nich uważa, że to świetna okazja na rodzinny wyjazd lub jest gotowa podarować najbliższym podróż zamiast tradycyjnych prezentów. Dla osób, które szukają inspiracji, przygotowaliśmy listę najtańszych kierunków lotniczych w te Święta. Oferujemy również funkcję Explore, w której można znaleźć loty w określonym budżecie”.