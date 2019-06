Drzemka w kokpicie samolotu. Ten pomysł nie spodobał się pasażerom

Kilkunastogodzinne rejsy są naprawdę męczące dla pilotów. Teraz pojawił się nowy pomysł, jak rozwiązać ten problem. Może się on nie spodobać pasażerom.

Amerykańska agencja FAA stara się rozwiązywać problemy związane z nadmiernym przemęczeniem wśród pilotów. Jednym z nich jest zezwolenie na to, aby w czasie rejsu jeden z dwóch pilotów mógł sobie uciąć drzemkę w kokpicie.

W przypadku krótszych lotów jest ciężej. Poszczególne państwa różnie podchodzą do tych kwestii. Takie rozwiązanie dopuszczają m.in. Kanada i Australia. Oficjalna procedura dotycząca drzemki nazywa się CRIP, czyli "controlled rest in position". Wówczas pilot musi poinformować całą obsługę pokładową. Może on spać maksymalnie przez 40 minut. Dodatkowo taki pilot dostaje kwadrans na rozbudzenie się i nie może w tym czasie pilotować maszyny, a jedynym wyjątkiem jest pomoc w przypadku sytuacji awaryjnej.