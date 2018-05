Hiszpańskie i portugalskie wybrzeża. Podobieństwa i różnice

Równie bezpieczne i słoneczne Portugalię i Hiszpanię ciężko porównywać. Wzięliśmy jednak pod lupę wybrzeża hiszpańskie i portugalskie, aby ułatwić wybór najlepszego kierunku turystycznego na lato 2018.

Plaże Hiszpanii i Portugalii

Hiszpańskie wybrzeże leży w zdecydowanej większości nad basenem Morza Śródziemnego, którego temperatura wody dochodzi w najgorętszych miesiącach w roku do 26-28 st. C. Portugalskie wybrzeże - od Porto, poprzez Lizbonę, aż po Faro - to natomiast chłodniejszy Ocean Atlantycki, którego wody nagrzewają się latem do maksymalnie 22 st. C. Ukształtowanie terenu hiszpańskiego wybrzeża jest płaskie i nieco monotonne, co widać w porównaniu z portugalską linią brzegową, szczególnie interesującą w okolicach Algarve. Tamtejsze skaliste wybrzeże to mnóstwo skalnych formacji, nadbrzeżnych rzeźb w postaci łuków, jaskiń, bram.