Holandia: Niespodzianka dla turystów. Firma kwiatowa przygotowała specjalne przesłanie

"Ze względu na Covid-19 podróżnicze plany uległy zmianie. Wielu z was planowało podróż do Holandii, aby zobaczyć kwitnące pola kwiatowe. Niestety, w tym roku jest to niemożliwe i wielu z was nie doświadczy upragnionego widoku" – czytamy na profilu Dutch Daffodils na Facebooku.

"Tę niedzielę spędzamy z naszymi rodzinami na polu kwiatowym, by stworzyć dla was coś specjalnego! Udaliśmy się do tulipanów nieco wcześniej, by napisać tę wiadomość. Od naszych rodzin do waszych! Mamy nadzieję, że wasz dzień będzie dzięki temu odrobinę lepszy" – piszą właściciele firmy Dutch Daffodils.