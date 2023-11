Iga Świątek na Malediwach. "Zapamiętam ten czas na długo"

Ekspertka zauważa, że Malediwy są z pewnością nietypowym miejscem. Ukochane przez pary, które kryją się przed światem w iście romantycznej scenerii, mają też inne oblicze. - To miejsce idealne dla osób, które lubią aktywności na wodzie. Wśród pomysłów na spędzenie urlopu znajdują się rejsy żaglówkami, ale też nurkowanie. Archipelag słynie z rafy koralowej, ale to, co przyciąga miłośników podwodnego świata, to żyjące pod wodą zwierzęta - podkreśla Marzena German.