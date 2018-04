Jeśli urlop, to tylko zwiedzanie. Sprawdzamy, które kierunki są najlepsze, jeśli nie lubisz plażowania

Na wakacjach na ogół nie opalasz się, tylko wolisz zobaczyć atrakcje w zwiedzanych miejscach i delektować się lokalną kuchnią. Spośród ciekawych kierunków na ten sezon wybraliśmy dla ciebie włoską Toskanię i Izrael - sprawdź, czy warto je odwiedzić.

Toskania - wakacje w spokojnej atmosferze

Malownicza Toskania we Włoszech to idealne rozwiązanie na wakacje dla rodzin lub grup przyjaciół szukających odpoczynku w czystej postaci i koniecznie zmotoryzowanych. Po okolicy można co prawda przemieszczać się pociągami, ale zdecydowanie wygodniej będzie udać się do miejsca docelowego własnym albo wynajętym samochodem. Ten przepiękny region jest istnym archetypem sielanki, której można oddać się podczas romantycznego wypadu we dwoje.