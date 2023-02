Klaudia Halejcio wypoczywa na Malediwach. Cena hotelu zwala z nóg

Ile kosztują wakacje na Malediwach?

Ceny tygodniowych pobytów z samymi śniadaniami zaczynają się od ok. 6,4 tys. zł za osobę. Jeśli chcemy wypoczywać w formule all inclusive, to czeka nas wydatek co najmniej 8 tys. zł za osobę. Co ciekawe, siedem dni w tym samym hotelu co Klaudia Halejcio, to koszt ok. 12 tys. zł (w opcji ze śniadaniami) lub 14 tys. zł (all inclusive).