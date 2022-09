KLM poleci z Katowic. Bilety już od 300 zł

Samoloty z Katowic do Amsterdamu będą kursowały codziennie

Z lotniska w Pyrzowicach samolot będzie startował o godz. 16:50, a w Amsterdamie wyląduje o godz. 18:50. Lot w drugą stronę wystartuje o godz. 14:20. Podróżni do Katowic dolecą o godz. 16:10. Połączenie z Amsterdamu do Katowic będzie realizowane samolotami Embraer E195-E2, które są najnowszym sprzętem we flocie linii KLM.