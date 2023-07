Kolory szlaków w górach. Większość turystów robi ten błąd

- Czerwony to główny szlak w danym paśmie górskim, niebieski to zazwyczaj szlak długodystansowy, żółty jest szlakiem krótkim, który łączy ze sobą dwa szlaki lub miejsca, szlaki zielone to szlaki widokowe lub prowadzące w bardzo charakterystyczne miejsca, a czarny szlak prowadzi do danego punktu najkrótszą trasą lub łączy dwa inne szlaki ze sobą - wyjaśnia Oskar Bryja.