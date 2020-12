Koronawirus. Szwajcaria zniosła kwarantannę dla Polaków. Stoki narciarskie otwarte

Obowiązkowa kwarantanna dla Polaków przyjeżdżających do Szwajcarii nie trwała długo. Obowiązywała od 14 grudnia, a 19 grudnia ją zniesiono. Nawet polski rząd nie zdążył jeszcze zaktualizować tej informacji na stronie gov.pl, ale na oficjalnych stronach rządowych Szwajcarii informacja ta jest potwierdzona.

Szwajcaria znosi kwarantannę dla Polaków

Od minionej soboty osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z naszego kraju nie tylko nie muszą odbywać 10-dniowej kwarantanny, ale i przedstawiać negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Szwajcaria - stoki narciarskie otwarte

Otwarte są za to hotele i pensjonaty, ale z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Swobodnie można też korzystać z uroków ośrodków narciarskich, a to sprawia, że Szwajcaria jest w tej chwili jedynym alpejskim krajem, który na to pozwala.