Kwarantanna w Islandii. Przytulanie drzew zalecane jako lekarstwo na samotność i izolację

Thor Thorfinnsson, islandzki strażnik leśny, uważa, że w walce z samotnością w czasie kwarantanny może pomóc obejmowanie drzew. Do dobra wiadomość, bo w Polsce już od poniedziałku, 20 kwietnia będziemy mogli znów wybrać się na spacer do lasu.

W momencie gdy w Polsce obowiązuje jeszcze zakaz wchodzenia do lasów, Islandzcy leśnicy zachęcają mieszkańców swojego kraju do szukania pocieszenia wśród leśnych drzew.

Jak podaje portal Riv.is, w największym islandzkim lesie, usunięto nawet śnieg ze ścieżek, aby ludzie mogli wejść do lasu i mieli łatwiejszy dostęp do natury. Poszerzono także ścieżki, by spacerowicze mieli możliwość zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy sobą.

Tulenie drzew dobre na samotność Zdaniem Thora Thorfinnssona, zarządcy wschodnich lasów w Islandii wycieczka do lasu to nie tylko okazja do wdychania świeżego powietrza czy rozprostowania kości. Leśnik uważa, że przytulenie się do drzewa całym ciałem wyzwala w ciele endorfiny, a w efekcie czujemy się szczęśliwi i zrelaksowani.

"Kiedy tulisz drzewo, to najpierw odczuwasz coś miłego w palcach u stóp, następnie to uczucie wędruje przez nogi do klatki i głowy" - cytuje Thorfinnssona magazyn Lonely Planet. - "To cudowne uczucie zrelaksowania pomaga podjąć wyzwania na kolejny dzień".

Spacer do lasu uzdrawia To nie pierwszy raz, gdy wizyta w lesie uznawana jest za niezwykle ważną dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Shinrin-yoku - japońska prozdrowotna praktyka kontaktu z naturą jest częścią krajowego narodowego programu zdrowia. Oznacza "zanurzenie się w przyrodzie" i jest stosowana przez lekarzy na całym świecie jako sposób na walkę ze stresem i poprawę zdrowia.

Jedna z teorii mówi, że fitoncydy, naturalne substancje wydzielane z drzew, mogą mieć fizjologiczny wpływ na poziom stresu.

Islandzka służba leśna zamieściła na swojej stronie zdjęcia, które mają służyć za przewodnik na temat przytulania drzew.

Zniesienie zakazu wstępu do lasów Zakaz wstępu do lasów w Polsce ze względu na epidemię koronawirusa obowiązuje od 3 kwietnia. Zamknięto też parki narodowe. Od 20 kwietnia zakaz zostaje zniesiony.

- To ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy – podkreślał premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej. Razem z ministrem zdrowia podkreślili, że wciąż należy przestrzegać zasady odstępu między sobą, a także noszenie maseczek. - Możliwość wyjścia do lasu czy parku ma poprawić naszą kondycję psychiczną - powiedział Łukasz Szumowski.

