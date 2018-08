Macedonia - najlepsze kurorty. Nieoczywisty kierunek, który zyskuje popularność

Moda na Macedonię nadeszła po odkryciu Albanii. Kraje te są sąsiadami na mapie i dzielą kilka atrakcji turystycznych regionu. Poznaj najciekawsze zakątki pięknej Macedonii z bogactwem bujnej przyrody i z wciąż częściowo dzikimi rejonami.

Baza turystyczna i noclegowa skupia się w kraju przede wszystkim w zachodniej części, co ma oczywisty związek z czystymi zbiornikami wodnymi w tym rejonie Macedonii . Najchętniej odwiedzane i topowe kierunki tego bałkańskiego zakątka to Jezioro Ochrydzkie , Jezioro Prespa, a także stolica Macedonii , Skopje .

Macedonia – wczasy na Bałkanach

Macedonia graniczy z niezwykle atrakcyjnymi pod kątem turystycznym sąsiadami: Grecją, Bułgarią i coraz popularniejszą Albanią. Niedaleko stąd także do Czarnogóry czy Rumunii. To wspaniały kierunek zarówno na wakacje w formule all inclusive z przelotami w cenie dla lubiących wygody, jak i na wycieczki autokarem z zakwaterowaniem na miejscu dla oszczędnych oraz na wyprawy własnym samochodem całą rodziną. Niewielka Macedonia stopniowo wyrasta na europejski hit na wczasy w cieplejszej porze roku. A co tłumaczy fenomen tej bałkańskiej perełki bez dostępu do morza? Postaramy się przyjrzeć Macedonii pod kątem najbardziej docenianych kurortów na udany urlop w tej części naszego kontynentu.