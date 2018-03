Majówka 2018 tanio. Teraz zarezerwujesz z dużą zniżką

Jeszcze nie wiesz, dokąd dosyć tanio wybrać się na tegoroczną majówkę? Polecamy niedrogie Turcję, Bułgarię oraz Grecję.

Majówka 2018: plaża, ciepłe morze i dużo słońca (Shutterstock.com)

Trzy najtańsze kierunki na majówkę to także najpopularniejsze wakacyjne kraje Polaków. Już w maju kuszą gwarantowaną pogodą, pięknymi plażami i ciekawymi zabytkami. Tydzień wczasów w Turcji podczas weekendu majowego kosztuje od 1976 zł (all inclusive), w Grecji od 1425 zł (bez wyżywienia) lub 1725 zł (all inclusive), a w Bułgarii od 1620 zł (śniadania) lub 1729 zł (all inclusive).

Turcja - pogoda idealna na majówkę

Do Turcji warto polecieć w każdym miesiącu. Kurorty nadmorskie o wysokim standardzie, usytuowane bezpośrednio przy czystych, piaszczystych plażach, z urozmaiconą kuchnią lokalną i europejską oraz licznymi atrakcjami dla hotelowych gości w różnym wieku zachęcają dobrymi cenami we wszystkich porach roku. Majówka to idealny czas na odwiedzenie ciepłej Turcji, a zwłaszcza wybrzeża - Riwiery Tureckiej oraz Wybrzeża Egejskiego.

Temperatura w ciągu dnia sięga tam wówczas 25 st. C, nocą ochładza się do minimalnie 15 st. C, natomiast 10 godzin słonecznych i woda morska o temperaturze 20 st. C pozwalają w pełni skorzystać z plażowych atrakcji każdego z regionów. Opalanie się, pływanie, nurkowanie i uprawianie sportów wodnych na wakacjach w Turcji będzie szczególnie przyjemne po męczącej zimie i chłodnym przedwiośniu w naszym kraju. Loty na wybrzeże basenu Morza Śródziemnego są dosyć krótkie, bezpośrednie i najczęściej odbywają się z lotniska Chopina w Warszawie bądź portu lotniczego w Katowicach.

Bułgaria – majówka w Słonecznym Brzegu

Kolejną destynacją idealną na wypad na majówkę na plaży jest piękna Bułgaria. Wyjazd właśnie pod koniec kwietnia, czyli tuż przed szczytem wakacyjnego sezonu turystycznego, jest świetnym pomysłem – ceny będą wciąż rozsądne, a tłumy lokalsów oraz wczasowiczów z całej Europy jeszcze nie wyruszą na podbój słynnego Słonecznego Brzegu.

Na majówkę do Bułgarii można wybrać się z dojazdem własnym bądź skorzystać z jednej z atrakcyjnych ofert zorganizowanego wypoczynku z przelotem samolotem. Nie są one drogie, a po drodze z pewnością unikniemy przykrych niespodzianek, które mogłyby przypaść nam w udziale ze strony innych kierowców czy zawodnych samochodów. Jeżeli wybieramy się na wyjazd majowy do Bułgarii z dziećmi, wybierzmy hotel położony bardzo blisko plaży, z kompleksem basenów i udogodnieniami dla najmłodszych, które nie będą się tam nudzić i uprzykrzać wakacji dorosłym.

Grecja – wczasy wiosną

Wypad do Grecji jest najprzyjemniejszy wiosną i jesienią, kiedy upały nie dają się tak bardzo we znaki. Zarówno część kontynentalna, jak i greckie wyspy są przez większą część roku niezwykle słoneczne i suche, a bogactwo kulturowe tego wspaniałego kraju sprawia, że turyści tak chętnie tam przyjeżdżają. Podczas majówki na Korfu doświadczymy w dzień przyjemnych 23 st. C z 10 godzinami słońca i wykąpiemy się w Morzu Jońskim o temperaturze 19 st. C.

Wiosną ceny w Grecji nie szybują jeszcze tak gwałtownie w górę, więc za tydzień zorganizowanych wczasów z przelotami z Polski wydamy niewiele ponad 2 tys. zł. Warto pamiętać, że rząd Grecji wprowadził od stycznia 2018 roku obowiązkowy podatek turystyczny przy pobytach przekraczających 1 dzień. Opłatę klimatyczną uiszcza się bezpośrednio w recepcji każdego z obiektów, a wynosić ona będzie najwięcej dla klientów hoteli 5-gwiazdkowych – 4 euro za pokój za dobę.