Muszą chodzić w butach na obcasie. Wymogi dla stewardes

Do norweskich mediów trafiła informacja z wymogami, jakie musi spełniać załoga linii lotniczych Norwegian. Stewardesy zobowiązane są do noszenia butów na minimum dwu centymetrowym obcasie. To dopiero początek listy, która składa się z 22 stron.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Norwegian należy do tanich przewoźników lotniczych (Shutterstock.com)

Zasięg ramion do 212 cm, brak tatuaży i szczupła sylwetka – takie m.in. wymogi muszą spełnić kandydaci na stewardessy i stewardów. Obecnie większość linii obniżyła kryteria wizerunkowe. Dozwolone są np. tatuaże, tylko muszą być one schowane pod uniformem.

Linie lotnicze Norwegian wyłamały się i pozostały przy staromodnej postawie. Ingrid Hodnebo, rzeczniczka kobiecej socjalistycznej partii lewicowej w Norwegii przyznała w rozmowie z norweskim dziennikiem Verdens Gang: "To niemal komiczne, że stoimy w obliczu tych problemów w 2019 roku. Podczas gdy reszta społeczeństwa rozwinęła się, Norwegian utknął w świecie "Man Men" z lat 50 i 60".

W 22-stronnicowym regulaminie dotyczącym wyglądu załogi zawarto m.in., że stewardesy muszą nosić buty na minimum dwu centymetrowym obcasie. Jedynym ustępstwem jest zwolnienie od lekarza, które trzeba aktualizować, co 6 miesięcy.

Natomiast stewardowie nie mogą malować się. Wyjątkiem jest chęć przykrycia trądziku lub siniaków. U kobiet makijaż jest obowiązkowy. Dozwolone jest noszenie dwóch pierścionków na jednej dłoni, z wyjątkiem kciuków. Biżuteria musi być wykonana ze złota lub srebra.

W rozmowie z Verdens Gang rzeczniczka norweskiej Partii Pracy Anette Trettebergstuen twierdzi, że kobiety powinny mieć możliwość rezygnacji z makijażu. "Jednolite wymagania to jedno, ale narzucanie obcasów i makijażu idzie za daleko" - skwitowała.