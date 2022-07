Najgorsze lotnisko pod względem opóźnionych lotów. Zaskakujące dane

Heathrow poza pierwszą dziesiątką

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce nie znalazło się londyńskie Heathrow. To ten port z powodu "niekończących się kolejek do kontroli bezpieczeństwa, szalejących opóźnień, odwołanych lotów i zbyt małej liczby bagażowych" zaapelował do linii o ograniczenie sprzedaży biletów. Od początku lipca średnio 51 proc. lotów w tym porcie jest opóźniona, co dało Heathrow 15 miejsce w rankingu.