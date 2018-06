Najlepsza pogoda na wakacje 2018. Chorwacja, Wyspy Kanaryjskie, Turcja

Pogoda jest jednym z głównych kryteriów, warunkujących dobry wybór destynacji na udane wakacje, czy to rodzinne czy we dwoje. Tym razem zapraszamy tam, gdzie pewna pogoda na lato 2018 jest gwarantowana – oto Chorwacja, Wyspy Kanaryjskie oraz Turcja.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wyspy Chorwacji, w tym przepiękną Istrię, odwiedzamy najczęściej własnym samochodem (Shutterstock.com)

Pogoda Chorwacja – wakacje z dojazdem własnym

Magiczna Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków turystycznych, wybieranych przez naszych rodaków pomiędzy majem a wrześniem. Preferowaną formą wypoczynku jest wykupienie noclegów w hotelu czy apartamentach na miejscu jeszcze z Polski, przede wszystkim w opcji bez wyżywienia i wybranie się w podróż własnym samochodem. Prywatny transport oznacza spore oszczędności na wakacjach, nieograniczone możliwości zwiedzania pięknej okolicy, a także wykorzystanie w pełni pojemnego bagażnika auta (w przeciwieństwie do walizki do samolotu, której wymiary są dość ograniczone). Z posiłkami nigdy nie ma problemu – nie licząc suchego prowiantu zabranego z Polski, chętnie korzystamy z urozmaiconych ofert restauracji i knajpek w pobliżu miejsca zakwaterowania.

Chorwacja jest najtańsza właśnie we wrześniu i październiku, kiedy to pogoda wciąż jest świetna, a deszczu jest jak na lekarstwo. W dzień doświadczymy przeciętnie 23 st. C, nocą temperatura spada o kilka stopni, przydadzą się więc dłuższe spodnie, bluzy i zakryte buty. Woda morska jest równie ciepła, co powietrze, co stanowi świetną wiadomość dla rodzin z dziećmi, z maluchami, które zazwyczaj bardzo ciężko nawet siłą wyprowadzić z wody.

Wyspy Kanaryjskie – pogoda jak w raju

Wyspy Kanaryjskie są w zasadzie kierunkiem całorocznym, ale Europejczycy chętnie latają do tej części Hiszpanii głównie w najchłodniejszych miesiącach (od grudnia do marca). Lato to tutaj zdecydowanie najbardziej gorąca pora roku. Jeżeli nie boicie się wysokich temperatur powietrza i uwielbiacie kąpać się w ciepłej wodzie, ten rejon Oceanu Atlantyckiego będzie strzałem w dziesiątkę na lato 2018.

Lipiec i sierpień charakteryzuje się 28-29 st. C w ciągu dnia, 22 st. C nocą i 10 godzinami pełnego nasłonecznienia na dobę. W połączeniu z 25-26 st. C wody oceanicznej mamy idealne warunki do plażowania i uprawiania sportów wodnych, z czego słyną Teneryfa i Fuerteventura. Pogoda na Wyspach Kanaryjskich to zasługa bliskości kontynentu afrykańskiego, co jest szczególnie mocno odczuwalne właśnie teraz. Kanary latem to wspaniały wybór również ze względu na znacznie mniejszą ilość przyjezdnych niż w chłodniejszej porze roku.

Turcja – pogoda dla plażowiczów

Infrastruktura jest tutaj świetna, atrakcji turystycznych dla osób w każdym wieku mnóstwo, a plażowaniu zdecydowanie sprzyja pogoda. Turcja reprezentuje klimat podzwrotnikowy morski, a w głębi lądu nabiera on cech kontynentalnych. Wspaniałe warunki do plażowania na wybrzeżu napotkamy w kraju wczesną jesienią, kiedy to we wrześniu doświadczymy 28 st. C w ciągu dnia i ok. 18 st. C w nocy. Dodajmy do tego ciepłą wodę morską (24 st. C) i 10 godzin słońca i skusimy każdego dotąd nieprzekonanego do spędzenia urlopu w Turcji tuż po zakończeniu upalnego lata.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.